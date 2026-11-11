Citiți joi în ZdG: Falsurile electorale din campania pentru alegerile din regiunea găgăuză și Dosarele din R. Moldova și Franța ale fostului premier Vlad Filat

În ediția de joi, 12 noiembrie, a Ziarului de Gardă, citiți despre temerile alegătorilor din regiunea găgăuză, exploatate în campania electorală pentru alegerea bașcanului și a membrilor Adunării Populare. O deplasare a ZdG la Comrat și Ceadîr-Lunga a scos la iveală că mai multe narațiuni false și manipulative, unele răspândite chiar de candidați, au prins rădăcini și în rândul locuitorilor autonomiei. Care sunt acestea și ce ne-au spus locuitorii în pragul alegerilor, aflați la rubrica Reporter Special.

Tot în această ediție, la rubrica Anchetă, citiți despre dosarele fostului premier Vladimir Filat. Deși a ispășit deja o pedeapsă definitivă pentru corupere pasivă și trafic de influență, numele său figurează și în alte dosare penale pentru spălare de bani sau corupere pasivă. La ce etapă se află aceste dosare și ce s-a întâmplat cu bunurile pe care instanța a dispus, încă în 2017, să fie confiscate, aflați în rubrică.

Tot la rubrica Anchetă, citiți despre proiectul de construcție a apeductului magistral Prut – Fălești, care urma să aducă apă potabilă în casele a mii de locuitori din raionul Fălești, dar care nu a fost finalizat nici până în prezent, deși au fost investiți aproape 150 de milioane de lei. ZdG a analizat cum au fost cheltuiți banii publici, ce companii au efectuat lucrările și ce promit acum autoritățile.

ZdG a obținut câștig de cauză în instanță în două dosare cu Primăria mun. Chișinău, care vizează accesul la informații de interes public. Ce informații este obligată Primăria să furnizeze redacției, în urma celor două decizii irevocabile ale Curții de Apel Chișinău, citiți într-un material tipărit la rubrica Viața Redacției.

„Probabil, oamenii vor simți mai greu compensația decât anul trecut, pentru că compensația e aceeași, între 500 și 1000 de lei, dar facturile vor fi mai mari”, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unui interviu acordat Ziarului de Gardă. Ministra a explicat mecanismul de acordare a compensațiilor în sezonul rece, de ce s-au format cozi la depunerea cererilor, care sunt criteriile după care vor fi selectate gospodăriile beneficiare de ajutor la contor și cum vor fi verificate veniturile acestora. Interviul poate fi citit la rubrica Exclusiv.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 42-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: „Astăzi putem zice că, cu adevărat, dependența R. Moldova de energia rusească a fost încheiată”. Linia electrică Vulcănești – Chișinău a fost pusă sub tensiune/ Două rachete de croazieră au pătruns în spațiul aerian al R. Moldova/ Marta Kos, comisara pentru extindere – discurs optimist în Parlament: „Moldova a demonstrat că face Europa mai puternică”

OPINII:

Alina Radu: Marta Kos și UE – criticate de opoziția parlamentară și de Moscova

EDITORIAL:

Olga Bulat: Gazul rusesc: de ce Dodon vrea să mențină R. Moldova dependentă energetic de Moscova

ANCHETĂ: Apeductul care „prinde viață” de zeci de ani, dar nu aduce apă. Dosare penale, promisiuni și peste 200 de milioane de lei investiți și contractați

DOSAR: ORA DOSARELOR din R. Moldova și Franța ale ex-premierului Vladimir Filat: condamnat, achitat, învinuit

VIAȚA REDACȚIEI: Instanța obligă Primăria Chișinău să ofere ZdG informații despre banii pentru promovare, trotuare și canalizare pluvială

CITITORUL DE GARDĂ: Un tânăr de 22 de ani, deținut la Penitenciarul nr. 16, ar fi fost agresat de angajații instituției. Mama acestuia acuză administrația de mușamalizarea cazului

REPORTER SPECIAL: De la românizare și pierderea autonomiei la idolatrizarea Evgheniei Guțul. Falsurile electorale care au prins rădăcini în autonomia găgăuză în campania pentru bașcan și Adunarea Populară

EXCLUSIV: Compensații vs. facturi. Cine va primi ajutor la contor și cine nu. De unde bani și cum trecem de iarnă. Interviu cu Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale

UE pe înțelesul mEU: Anestezistă din Sîngerei, cu mâna pe pulsul sistemului medical din Spania. „Poți avea milioane sau trăi din ajutoare, medicii nu fac nicio diferență”

OAMENI: Dina Izbișciuc Sova: „Am plecat pentru un viitor mai bun, dar mi-am luat dorul de Moldova în cântec”