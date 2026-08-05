Citiți joi în ZdG: Dosarul Gacikevici: Pedepse de la 13 la 5 ani de detenție într-un dosar cu prejudiciul de trei miliarde de lei și „Saalik!” O discuție despre vin, găgăuzi, moldoveni, români, UE și Rusia, la Congaz

În ediția tipărită a ZdG de joi, 6 august 2026, veți afla, la rubrica Dosar, cum și-a motivat instanța sentința pronunțată în cazul celor cinci foști decidenți ai Băncii de Economii a Moldovei, din perioada 2004–2012, printre care și Grigore Gacikevici, ex-șef al instituției bancare. Aceștia au fost recunoscuți vinovați de încălcarea regulilor de creditare și a politicilor de acordare a împrumuturilor și condamnați la pedepse cuprinse între 5 și 13 ani de detenție.

La sfârșit de iulie, când ZdG a marcat 22 de ani de la fondare, echipa redacției a mers în autonomia găgăuză pentru a discuta cu localnicii. La rubrica La marginea Europei, vă invităm să citiți despre întâlnirea reporterilor ZdG cu membrii familiei Caraseni din satul Congaz. Discuția aprinsă despre găgăuzi, moldoveni, români, UE, Rusia și alfabetul latin s-a încheiat cu pahare de vin roșu răcoros, proaspăt scos din beci, și cu o urare rostită în limba română de Vasile, seniorul familiei Caraseni.

La rubrica Trăind de Gardă, aflați cum o femeie din satul Pitușca, raionul Călărași, a reușit să obțină recalcularea unei facturi de aproape 4000 de lei, emisă după schimbarea contorului. După ce femeia a contestat factura, iar ZdG a solicitat un comentariu, Premier Energy a recunoscut existența unor „neconcordanțe”. Citiți în ZdG cum a fost clarificată situația.

La rubrica Reporter Special, citiți despre tragedia familiei Voronov din localitatea Radușne, regiunea Dnipropetrovsk. Zece membrii ai familiei au fost uciși după ce o rachetă balistică rusească le-a distrus casa până la temelie. „Mă uit la acest crater și îmi dau seama că pătuțul copilului se afla exact în acel loc”, spune Daniil Voronov despre fiul său, Artiom, în vârstă de doar un an și jumătate, care se afla în vizită la bunici.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 29-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Criza apei și presiunea asupra energiei: de ce scăderea nivelului Nistrului devine o problemă energetică/ „Am venit în întâmpinarea agenților economici din R. Moldova”. Cum explică Vasile Șarban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, vizita „oficială” a delegației de la Kabul

OPINII:

Olga Bulat: Talibanii la Chișinău: multe întrebări, puține răspunsuri

EDITORIAL:

Oxana Roșca: Cum am aflat după un an că am fi publicat „informații confidențiale”. Loteria Națională a Moldovei refuză să spună câți bani a încasat după legalizarea parțială a publicității la jocurile de noroc

DOSAR: Pedepse de la 13 la 5 ani de detenție într-un dosar cu prejudiciul de trei miliarde de lei. Motivarea sentinței în dosarul Gacikevici, pe 1725 de pagini

ANCHETĂ: „Tanti Raia” și alți doi protagoniști ai investigației „În slujba Moscovei”, condamnați. Ancheta ZdG – la baza sentinței

TRĂIND DE GARDĂ: „Front comun” pentru un răspuns: Premier Energy își recunoaște erorile în cazul facturii contestate de o femeie din Pitușca

CITITORUL DE GARDĂ: Concursul pentru funcția de director al Școlii Sportive Specializate de Tenis din capitală, „mimat” de MEC? Acuzațiile unui antrenor vs. explicațiile ministerului

VIAȚA REDACȚIEI: Povești din spatele investigațiilor: Tabăra de odihnă a familiei Dodon și cei 10 mii de sirieni „veniți” la Sadova în 2016

REPORTER SPECIAL: „Mă uit la acest crater și îmi dau seama că pătuțul copilului se afla exact în acel loc”. 10 morți după explozia unei rachete: tragedia familiei Voronov

LA MARGINEA EUROPEI: „Saalik!” O discuție despre vin, găgăuzi, moldoveni, români, UE, Rusia și alfabetul latin, în cel mai mare sat din Găgăuzia

TINERII DE GARDĂ: Tineri din întreaga țară au învățat cum să recunoască și să combată dezinformarea în cadrul celei de-a doua ediții a Taberei de Reziliență Informațională

ABILITARE ESTIVALĂ: Socializarea copiilor în spațiile publice: cum gestionăm privirile și situațiile de discriminare

REALITATEA: „Al doilea război” al refugiaților din Ucraina: acuzații de abuz și umilire la Centrul „Constructorul” din Chișinău

ZdGust: Republica Moldova are prea multe zile libere? Ce arată comparația cu statele UE

OAMENI: Anastasia Pârvan, membră a diasporei: „Migrația nu poate fi oprită. Important este ca Moldova să-i facă pe oameni să revină”