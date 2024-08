„Ambasadorii Eurasiei” pe „Teritoriul Copilăriei”. Cum zeci de copii din R. Moldova au ajuns să-și petreacă vacanța în tabăra de „reeducare” a copiilor ucraineni, în cadrul unui program finanțat de „Eurasia” lui Ilan Șor

Zeci de copii din R. Moldova participă la o tabără de odihnă din Federația Rusă prin intermediul unui program finanțat de organizația „Eurasia”, controlată de oligarhul fugar Ilan Șor. Părinții acestora au fost abordați de către reprezentanții Congresului Comunităților Ruse (Конгресс русских общин), condus de Valerii Klimenko, fost președinte de onoare al fostului Partid „Șor”, cu implicarea unui profesor de la un liceu din capitală.

„Programul are ca scop modelarea imaginii Rusiei în ochii tinerei generații”, se arată pe site-ul organizației „Eurasia” (Евразия), iar copiii din R. Moldova au ajuns și se află în prezent la tabăra „Orlionok” (în limba rusă, „Орлёнок”, n.r.), unde anterior au fost reținuți în mod forțat copii ucraineni „pentru reeducare și adopție”.

„Daria din Moldova”

„O participantă la programul nostru «Teritoriul Copilăriei», Daria din Moldova, povestește ce își amintește despre vacanța sa de vară în tabăra pentru copii: «Mi-e foarte dor de întâlnirile, discuțiile în cameră cu fetele, de cum mergeam la discoteci și la amfiteatru. Îmi voi aminti tot restul vieții cum mergeam împreună la mare»”, se arată într-o postare pe canalul de Telegram al organizației „Eurasia” (Евразия), controlată din Rusia de oligarhul fugar Ilan Șor. Textul este însoțit de imagini video și foto cu mai mulți copii. Într-o postare publicată la 8 august se menționează că 550 de copii din fostele țări sovietice au participat la programul „Teritoriul Copilăriei”, iar alți 300 urmează să ajungă în luna august.

Mesajul „Dariei din Moldova”, publicat pe canalul de Telegram al organizației „Eurasia”. Foto: captură de ecran

„Teritoriul Copilăriei” este unul dintre programele organizației „Eurasia” și se adresează copiilor de 14-16 ani din R. Moldova și din alte foste țări sovietice, pe care îi invită în tabere de copii din Rusia. Gratuit. „Ambasadorii Eurasiei” este un alt program al acestei organizații adresat tinerilor, menit și el să-i ducă în Rusia.

Chat pe Telegram și Congresul Comunităților Ruse

Ambele programe sunt menționate într-un chat pe Telegram în care mai mulți părinți și copii discută cu o reprezentantă a Congresului Comunităților Ruse (Конгресс русских общин), care le explică modul în care pot ajunge copiii lor într-o tabără de odihnă din Rusia pe banii organizației „Eurasia”.

Președintele Congresului Comunităților Ruse este Valerii Klimenko, cel care a condus anterior fosta Mișcare social-politică Ravnopravie, preluată în 2016 de Ilan Șor și redenumită în Partidul „Șor”. Klimenko a fost președinte de onoare al fostului Partid „Șor” și în prezent este un susținător activ al grupului Șor, participând la mai multe proteste organizate de fruntașii acestuia.

„Dacă participați la acest program, înseamnă că v-au recomandat pedagogii din liceele în care învățați”

„Dacă participați la acest program, înseamnă că v-au recomandat pedagogii din liceele în care învățați. Asta înseamnă că sunteți cu adevărat niște copii talentați și harnici”, se arată în mesajul Danielei Ciobanu, o discipolă a Casei Muzicii Ruse, organizație membră a Congresului Comunităților Ruse.

Daniela le explică celor incluși în chatul respectiv că sunt invitați să se odihnească în tabăra „Orlionok” (în limba rusă, „Орлёнок”, n.r.) din regiunea Krasnodar, orașul Tuapse, care se află pe malul Mării Negre, la 300 km de peninsula ucraineană Crimeea, ocupată de Rusia.

Ea a subliniat că urmează a fi formate două grupuri, unul condus de ea și altul condus de Alexandr Corinenco, profesor la liceul de limbă rusă „Antioh Cantemir” din Chișinău. Ea le mai spune membrilor din chat că tabăra este foarte mare și are mai multe tematici.

Mesajul Danielei Ciobanu despre însoțitorii grupurilor de copii din R. Moldova care merg în tabăra „Orlionok”

„Programul are ca scop modelarea imaginii Rusiei în ochii tinerei generații prin interacțiunea acestora cu colegii ruși”

„Voi veți participa la o tură specială – «Ambasadorii Eurasiei». Vor mai fi copii și din alte țări, care au fost selectați ca și voi datorită talentului și succeselor la învățătură, în sport sau în artă”, se arată în alt mesaj al Danielei Ciobanu.

Ea a trimis și un link la programul organizației „Eurasia”, numit „Teritoriul copilăriei”, cu mențiunea: „Ei lucrează demult, cu diferite tabere. De asemenea, ei au programe pentru tineret și pedagogi. Puteți să vă înscrieți pentru a participa. Acesta este site-ul fondului care organizează și plătește călătoria. ”

Mesaje din chatul cu părinții și rudele copiilor invitați să meargă în tabăra „Orlionok”

Într-un document de pe site-ul respectiv se menționează că Programul „Teritoriul Copilăriei” este dedicat copiilor cu vârsta de 14-16 ani, care vor putea să participe în tabere din Rusia în timpul vacanței de vară. „Programul are ca scop modelarea imaginii Rusiei în ochii tinerei generații prin interacțiunea acestora cu colegii ruși, precum și imersiunea în mediul cultural, istoric și educațional”, se subliniază pe site-ul „Eurasia”.

Unul dintre părinți a solicitat în cadrul aceluiași chat să fie publicat programul activităților taberei și orarul zilei, iar altcineva i-a răspuns că această informație se oferă atunci când copiii ajung deja în tabără și că este o „surpriză”.

Declarație privind utilizarea imaginii și datelor personale

Totodată, părinții sunt informați că trebuie să semneze o declarație privind datele personale, întocmită în conformitate cu legislația Federației Ruse, prin care își dau acordul să fie utilizată imaginea copiilor, prin fotografii sau înregistrări video, să fie publicate ulterior aceste imagini, cu drept de transfer către persoane terțe, inclusiv pe internet, de publicare a numelui sau a unui pseudonim. În declarație se menționează că imaginile pot fi modificate, redactate prin utilizarea iluziilor optice. Participanții sunt impuși să renunțe la orice drept legat de produsul final, inclusiv de a redacta sau interveni în produsele făcute cu utilizarea imaginii lor.

De asemenea, în declarație se menționează că participanții își dau acordul să fie utilizată orice informație din viața privată – originea, locul de trai, viața de familie, care este împărtășită în cadrul proiectului.

Părinții copiilor trebuie să completeze și o declarație pentru administrația taberei „Orlionok”, în care, de asemenea, trebuie să-și dea acordul pentru utilizarea datelor personale, ale lor și ale copiilor. În declarație se mai stipulează că, în cazul în care copiii obțin traume urmare a participării acestora la activități sportive sau turistice, părinții nu vor avea pretenții față de administrația taberei. Părinții trebuie să-și mai dea acordul pentru limitarea copiilor în utilizarea telefoanelor mobile și altor mijloace de acces la internet, precum și pentru luarea de la copii a obiectelor de preț, care vor fi stocate în locuri de păstrare.

„Copiii sunt trimiși într-o țară care desfășoară operațiuni militare chiar nu departe de tabără”

Sora unui copil care a fost invitat să participe la acest program a semnalat această situație la Ziarul de Gardă, exprimându-și îngrijorarea că nu există informații oficiale referitoare la el și că tinerii sunt duși într-o zonă apropiată de operațiunile militare pe care le desfășoară Rusia în Ucraina.

„Această situație provoacă îngrijorare considerabilă pentru rude, deoarece copiii sunt trimiși într-o țară care desfășoară operațiuni militare chiar nu departe de tabără. Mai mult, atunci când părinții încearcă să afle detalii despre excursie, organizatorii nu oferă suficiente informații, invocând faptul că toate detaliile vor fi dezvăluite abia după sosirea copiilor în Rusia”, a subliniat persoana care s-a adresat la ZdG.

Profesor la un liceu din capitală, politolog pentru presa rusă și însoțitor al unui grup de copii

Unul dintre însoțitorii menționați în chat, Alexandr Corinenco, este profesor la Liceul „Antioh Cantemir” din Chișinău, instituție cu predare în limba rusă. El este citat cu opinii despre situația politică din R. Moldova în mai multe publicații ruse și pro-ruse, în calitate de politolog. De exemplu, în aprilie 2024, el declara pentru „Izvestia” că R. Moldova nu ar avea șanse de integrare în Uniunea Europeană și că „UE dă Chișinăului speranță de aderare pentru a «enerva» Rusia”. În 12 iunie 2024, Corinenco a participat la o ceremonie organizată de Ambasada Federației Ruse la Chișinău cu ocazia Zilei Naționale a Rusiei și a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu ambasadorul rus, Oleg Vasnețov.

Alexandr Corinenco, profesor de istorie la liceul cu predare în limba rusă „Antioh Cantemir” din Chișinău, alături de Olega Vasnețov, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, la o recepție de Ziua Națională a Rusiei, pe 12 iunie 2024. Foto: captură Instagram

Solicitat de ZdG, Corinenco a confirmat că este însoțitorul unui grup de copii din R. Moldova, elevi de la mai multe licee din capitală, inclusiv de la liceul „Antioh Cantemir” unde predă și că adolescenții se află deja în tabăra „Orlionok”. El a spus că au ajuns acolo în 11 august și că el se va afla acolo până se încheie tura grupului de copii, pe care îi va însoți înapoi spre Chișinău.

„Încă nu avem procurate biletele retur”

Corinenco a mai spus că ar urma să revină în R. Moldova împreună cu grupul de copii spre sfârșitul lunii august: „Dar nu avem încă procurate biletele de retur. Programul de tabără este de aproximativ două săptămâni și cred că biletele retur vor fi cumpărate peste o săptămână. Așa mi s-a spus.”

Deși admite că programul este finanțat de organizația „Eurasia”, Corinenco susține că nu are nicio legătură cu aceasta și spune că a fost rugat să însoțească grupul de copii de cineva din cadrul Congresului Comunităților Ruse.

„Ei au adunat copii talentați și le-au organizat o excursie în tabăra «Orlionok». Deoarece am pregătire pedagogică, m-au rugat să însoțesc un grup. Și eu i-am însoțit din Chișinău la Soci. Eu nu am nicio legătură cu «Eurasia», nimeni de la «Eurasia» nu m-a abordat. M-au rugat cei de la Congresul Comunităţilor Ruse să-i ajut pe copii cu zborul, să poată găsi terminalele în aeroport”, a spus Corinenco, precizând că zborul a fost prin Istanbul.

Corinenco a mai spus că el face asta voluntar, în timpul concediului său, că nu este plătit și că el nu stă în tabără alături de copii, ci undeva în apropiere. El a mai spus că are programul său, în care vizitează diverse obiective turistice și se odihnește la mare.

„În grupul meu sunt 23 de copii”

El a mai spus că a și propus câteva candidaturi dintre copiii pe care îi învață la liceu pentru a fi selectați să meargă în tabără. „Dar, în mod concret, eu nu am putut să influențez lista și componența grupului. Eu nu am avut dreptul de vot pe cine să luăm și pe cine nu. În grupul meu sunt 23 de copii, în alte grupuri nu știu câți sunt”, a mai spus Corinenco.

Întrebat despre îngrijorările unor părinți legate de faptul că nu cunosc programul pe care îl vor avea copiii în tabără, Corinenco a spus că… nici el nu-l cunoaște.

„Nimeni nu i-a impus cu de-a sila să-și trimită copiii aici”

„Adresați-vă către organizatori. Eu nu am văzut programul. În ce privește îngrijorarea părinților, înțeleg, dar nimeni nu i-a impus cu de-a sila să-și trimită copiii aici. A fost o propunere. În plus, eu am documente, procuri din partea părinților, care și-au dat acordul pentru participarea copiilor la tabără și pentru zbor”, a răspuns Corinenco.

„Minorii nu sunt implicați deloc în politică și asta le-am promis părinților”

Totodată, el s-a arătat ca un cunoscător al programelor „Eurasia” și a negat implicarea copiilor din R. Moldova în programul „Ambasadorii Eurasiei”, așa cum scria în chatul respectiv. „«Ambasadorii Eurasiei» nu implică minori. Minorii nu sunt implicați deloc în politică și asta le-am promis părinților. Aici e doar despre odihnă, aici doar se odihnesc în tabără: mare, concursuri, activități sportive. Este doar o tabără pentru copii.”

Cu privire la declarațiile pe care părinții au fost impuși să le semneze pentru a oferi dreptul de utilizare a imaginii copiilor și a datelor personale, Corinenco a confirmat că acestea au fost semnate de către părinți și că asta prevede legislația rusească.

ZdG: În așa fel, imaginea copiilor ar putea fi utilizată în scopuri politice?

A. Corinenco: Nu, sunt sigur că nu. Nu ar trebui să facă asta, conform legii. Cei care vor face asta, vor trebui să răspundă conform legislației R. Moldova dacă vor fi implicați copiii în jocuri politice.

„Este o abatere gravă, dacă se confirmă”

Directorul Liceului „Antioh Cantemir”, Iurie Rexa, a confirmat că Alexandr Corinenco este profesor în cadrul instituției pe care o conduce și că acesta este în concediu. Directorul a spus că nu cunoaște despre o asemenea activitate a lui Corinenco și a subliniat că, în cazul în care acest fapt se confirmă, aceasta ar fi o abatere gravă.

„Vă mulțumesc pentru informație. Ce vom face? În funcție de situație. Pentru că este o abatere gravă, dacă se confirmă. Vom vorbi cu profesorul, cu părinții, cu copiii, o să ne lămurim. O să verificăm. Deocamdată, nu vă pot spune dacă e așa sau nu. (…) Noi cunoaștem foarte bine cine este domnul Șor, noi niciodată nu ne băgăm în politică și nu ne vom băga. Noi ne ocupăm de educația copiilor”, a subliniat Iurie Rexa.

Totodată, directorul a subliniat că liceul nu organizează excursii pentru copii în tabere din Rusia, ci doar în cele din R. Moldova și a spus că Alexandr Corinenco lucra cu grupurile de copii care mergeau în tabere și „era responsabil de introducerea datelor acestor copii”.

„De ce copiii să nu facă cunoștință cu copii din alte țări și cu tradiții, bucate, haine din alte țări? Dacă aș mai fi copil, mi-ar plăcea”

Daniela Ciobanu, cea care îi informa pe părinți în chat despre programul prin care copiii pot ajunge gratuit în tabăra „Orlionok” din Rusia, a însoțit și ea un grup de copii. Și ea a spus pentru ZdG că a făcut acest lucru la rugămintea Congresului Comunităților Ruse. Potrivit ei, propuneri în acest sens li s-au făcut părinților care au „copii talentați, care merită să se odihnească la tabără internațională” și că „cine a dorit din acei copii, participă în program”.

Daniela Ciobanu, o discipolă a Casei Muzicii Ruse, organizație membră a Congresului Comunităților Ruse. Foto: krorm.ru



„Când Congresul Comunităților Ruse m-a rugat să duc copii la tabără, primul lucru pe care l-am întrebat – dacă nu va fi tematică de politică. Au spus că strict nu, copiii nu trebuie să fie implicați în temele politice. Și la tabără, când am ajuns, iar am întrebat. Tabăra tot nu vrea să fie implicată în așa teme. În program nu poate fi nimic politic, programul se numește «Tabăra Internațională a Prieteniei».

Aici sunt copii din mai multe țări, din program știu cateva momente: ei vor avea festivalul de bucătărie națională – fiecare țară o să prezinte bucatele și frumusețea țării. Vor avea concerte, multe feluri de sport, creativitate etc. De ce copiii să nu facă cunoștință cu copii din alte țări și cu tradiții, bucate, haine din alte țări? Dacă aș mai fi copil, mi-ar plăcea”, a spus Daniela Ciobanu, solicitată de ZdG.

„Ce îmi spuneau – le transmiteam și eu. Nu știu mai mult decât știu și părinții”

Întrebată despre linkul pe care l-a trimis în chat către site-ul organizației „Eurasia” cu mențiunea că aceasta plătește pentru vacanța copiilor, Daniela Ciobanu a spus că asta i se dădea să le transmită părinților.

„Ce îmi spuneau – le transmiteam și eu. Nu știu mai mult decât știu și părinții. Congresul Comunităților Ruse mi-a dat toată informația despre documente și linkul pentru informație. Congresul în fiecare an are legături cu diferite companii și fonduri care sponsorizează odihna copiilor talentați din diferite țări. Niciodată nu am auzit să fie legate programele copiilor cu politica. Idee nu aveam ce reprezintă fondul acesta și cu ce se diferențiază de altele”, a spus Daniela Ciobanu.

Deși a mers să însoțească un grup de copii, nici ea nu se află în tabără cu acești copii, ci undeva „la munte”, dar a spus că a văzut condițiile în care au fost cazați copiii și că aceștia sunt în siguranță.

„Eu am fost în tabără să văd cu ochii mei dacă sunt bune condițiile și copiii se simt bine, am vorbit cu lucrătorii taberei să mă conving în aceea că sunt buni. Și am dat informații părinților să nu aibă griji. Ei precis sunt în siguranță. Oricare însoțitor are acces la tabără în orice moment. Nu vă temeți că ceva este ascuns. Și tabăra are pază”, a dat asigurări ea.

Tabără de „reeducare” pentru copii din Ucraina

Tabăra de odihnă pentru copii „Orlionok” a fost identificată ca fiind una dintre taberele finanțate de statul rus în care au fost reținuți în mod forțat copii ucraineni într-un program de „reeducare și adopție a copiilor din Ucraina”, potrivit unui raport al Școlii de Sănătate Publică a Universității „Yale”. Raportul menționează că utilizarea structurilor taberelor de vară de către Rusia pentru deportarea și reeducarea copiilor ucraineni este larg răspândită.

În mai 2024, organizația „Eurasia” anunța că a semnat un acord de colaborare cu tabăra „Orlionok”, iar directorul taberei, Alexandr Djeus, declara într-o conferință de presă că prin această colaborare, „copiii din comunitatea eurasiatică își vor deschide ochii către o nouă Rusie, către noi perspective”.

Aliona Arșinova , președinta Consiliului de administrație al organizației „Eurasia”, șă directorul taberei „Orlionok”, Alexandr Djeus. Foto: Telegram/Evrazia

Blogger pro-rus, interzis pe teritoriul R. Moldova, la „Orlionok”

La 13 august 2024, în tabăra „Orlionok”, unde încă se află copiii din R. Moldova, a ajuns și bloggerul propagandist pro-rus, Mika Badalyan, cel căruia autoritățile de la Chișinău nu i-au permis să intre pe teritoriul R. Moldova la 26 iulie 2024. El s-a filmat apărând pe o scenă în fața mai multor copii, având o eșarfă în culorile drapelului rus și o insignă a taberei care avea pe ea drapelul rus.

„Acești copii care au ajuns aici sunt viitorul nu doar al țărilor lor, dar și al marii Eurasii, pe care noi împreună suntem obligați să o construim”, se arată într-un mesaj filmat pe malul mării de către bloggerul pro-rus. Badalyan este membru al Consiliului de administrație al organizației „Eurasia”.

Bloggerul propagandist pro-rus, Mika Badalyan, alături de copiii din tabăra „Orlionok”. Captură dintr-o înregistrare video postat pe contul de Telegram al organizației „Eurasia”, la 14 august 2024

Ce este organizația „Eurasia”

Organizația necomercială „Eurasia” a fost înregistrată la Moscova la începutul lunii aprilie 2024 pe numele fostei trezoriere a fostului Partid „Șor”, Nelli Parutenco. Potrivit Nokta.md, care face trimitere la o hotărâre a Comitetului executiv de la Comrat, organizația „Eurasia” este „sponsorul” care ar face niște plăți lunare către unii pensionari și bugetari din regiunea găgăuză prin intermediul băncii rusești „Promsvyazbank”. Președintă a Consiliului de administrație al organizației „Eurasia” este deputata Dumei de stat Aliona Arșinova de la Partidul Rusia Unită. Activitățile organizației și declarațiile lui Ilan Șor legate de acestea sunt mediatizate pe larg la posturile rusești de televiziune.

Ilan Șor, la postul rusesc NTV, vorbind despre activitățile organizației „Eurasia”. Captură video ntv.ru

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului: „Există o bănuială rezonabilă că acești copii sunt manipulați pentru anumite interese electorale”

Solicitat de Ziarul de Gardă, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, a atenționat că în această situație „există o bănuială rezonabilă că acești copii sunt manipulați pentru anumite interese electorale și de destabilizare a parcursului democratic european al Republicii Moldova.”

Vasile Coroi, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

„Cât privește riscurile pentru copii, plecarea prezintă, în primul rând, riscuri de securitate, dat fiind că tabăra se află pe teritoriul unui stat agresor și în apropiere de zone de desfășurare a operațiunilor militare. (…) Menționăm că utilizarea imaginii copiilor îi poate pune într-o situație vulnerabilă imediat sau în viitor: ar putea fi supuși violenței sau stigmatizați, iar această «amprentă politică» le poate afecta viitoarea carieră”, a subliniat Avocatul Poporului pentru drepturile copilului. El a adăugat că nu au parvenit sesizări cu privire la faptul că anumiți copii ar fi fost duși în tabără forțat sau contrar voinței lor.

Răspuns Avocatul Poporului by Ziarul de Gardă

A contribuit Iana CABACENCO, stagiară ZdG