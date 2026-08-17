Sputnik e un serviciu de dezinformare creat de guvernul Federației Ruse, care promovează agenda Kremlinului în zeci de state ale lumii. Deși în majoritatea statelor cu democrație avansată proiectul dezinformațional „Sputnik” este interzis, există o mulțime de ușițe pentru ca textele acestei agenții să ajungă la cetățenii altor state.

De exemplu, în Republica Moldova au fost interzise paginile Sputnik cu extensia .md, dar Moscova și-a deschis pagini noi, cu conținut din și despre Moldova, plasate pe servere cu extensia .ru sau .com.

Pe lângă asta, Sputnik are mai multe pagini pe rețelele sociale. De exemplu, pe Telegram, serviciile rusești de manipulare pentru Moldova s-au extins deja la 4 canale: mdsputnikmd, sputnikmd_2, rusputnikmd_2, rusputnikmd. Combinațiile de noțiuni Sputnik și .md sunt, de fapt interminabile, se adaugă o cifră, o liniuță, două cifre – și așa apar noi denumiri de canale. Pe lângă aceste canale care difuzează texte din și despre Moldova în regim nonstop, o listă de alte zeci de canale preiau organizat conținutul, mesajele și directivele Kremlinului și le promovează mai departe, creând un flux constant de critici, în primul rând, asupra deciziei de integrare europeană a Republicii Moldova. În ultimele două săptămâni, aceste canale au circulat câteva mii de postări.

Trebuie să amintim aici că autoritățile Federației Ruse au impus restricții platformei Telegram, creată de Pavel Durov, cetățean rus emigrat în Europa de mulți ani. Iar recent, l-a și introdus pe Durov pe lista de „teroriști și extremiști”. Păi cum să înțelegem – o structură înființată și plătită de Kremlin, Sputnik, își desfășoară activitatea pe o platformă a cărui proprietar este calificat tot de Kremlin drept terorist? Remarcăm aici și faptul că Rusia a declarat și alte platforme internaționale, cum ar fi Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) drept organizații extremiste, dar Facebook găzduiește mii de pagini ale autorităților Federației Ruse, practic toate autoritățile de stat rusești, inclusiv ambasadele Moscovei în toate statele lumii, au conturi pe aceste platforme, unde distribuie conținut propagandistic.

Se mai poate oare face ceva în situația în care Moldova nu deține niciun fel de influență asupra acestor platforme? Sunt multe de făcut. De exemplu, Rossiya Segodnya și Sputnik sunt entități incluse în lista internațională de sancțiuni. Iar la Chișinău, această entitate desfășoară în continuare activitate economică activă: pe de o parte, paginile îi sunt blocate, pe de alta – are angajați oficiali, buget, sediu și tot pachetul. Dacă o entitate este sub sancțiuni internaționale, cum de are sediu și activitate economică în Moldova, stat care s-a angajat să coopereze cu partenerii occidentali la tema sancționării promotorilor războiului ucigaș din Ucraina? Cum de se întâmplă că o entitate care instrumentează un război hibrid împotriva Moldovei are sediu tocmai pe bulevardul central al capitalei, Ștefan cel Mare?

Dar ce fel de conținut livrează Sputnik pentru Moldova (menționăm că au canale în două limbi – rusă și română, pe care ei o numesc „moldovenească”), poate e un conținut de calitate? La momentul scrierii acestui editorial, patru știri la rând spuneau că: Dodon (politician profund pro-rus) recomandă cooperarea Moldovei cu Uniunea Eurasiatică (o structură post-CSI) pentru a-și apăra interesele naționale, Moldova suferă mari pierderi după ieșirea din CSI, Moldova pierde accesul la zona de comerț liber după ieșirea din CSI etc.

Să vedem ce spune Sputnik audienței sale din Moldova despre Putin și Rusia: Witkoff i-a mulțumit lui Putin, Putin despre inovații, UE e vinovată de sancționarea rușilor, UE e cel mai mare cumpărător de gaze rusești, Zaharova cere întregii lumi condamnarea Kievului. Nu există niciun titlu critic despre Rusia, despre corupția și abuzurile autorităților de acolo.

De exemplu, ultimele două știri din Rusia care au făcut înconjurul lumii țin de starea rușilor întorși de la război. La 11 august, în orașul Ekaterinburg, David, fiul oligarhului rus Igor Altușkin (care susține activ batalionul Ural, dar construiește și biserici) a comis un grav accident rutier, intrând în coasta unui magazin la volanul unui Lamborghini mov. David nu este la primul accident, a tot scăpat nepedepsit, dar de data aceasta a accidentat două persoane, una dintre ele fiind tocmai un „erou” al războiului rusesc din Ucraina, întors recent de pe front. Stați, că „eroul” a ajuns pe front pentru că avea și el antecedente penale anterioare, inclusiv acuzații că ar fi răpit oameni. Deci, fiul unui susținător al războiului l-a accidentat pe un participant la război, ambii cu antecedente.

A doua istorie e la fel de bizară. La Moscova a decedat recent Serghei Nedovodin. Acesta este cunoscut pentru activitatea sa la vestitul post rusesc „Eho Moskvî”, dar și pentru activitatea sa recentă de susținere a participanților la războiul rusesc din Ucraina. Recent, acesta îi solicitase lui Putin un grant pentru proiectul „Eroii țării”, care s-ar preocupa de „memoria eroismului participanților la operațiunea specială din Ucraina”, pentru a „promova în masă chipul apărătorului patriei”.

Păi, iată, recent, Nedovodin a ieșit în curtea blocului ca să roage doi cheflii să nu mai facă gălăgie, căci era noapte târzie și deranjau locatarii. Dar unul dintre cheflii s-a dovedit a fi militar întors recent de la uciderile din Ucraina. Militarului nu i-a plăcut solicitarea de liniște a lui Nedovodin și l-a bătut crunt, lăsându-l lat în stradă. Oamenii au chemat poliția, dar aceasta nu a venit decât după ce ambulanța a confirmat că un om e mutilat. Nedovodin a fost dus în comă la spital, dar a murit. De mână unuia din cei pe care el însuși îi glorifica. Poliția nu i-a dat dreptate lui Nedovodin. Nici Sputnik, nici Russia Today nu au scris despre el.

În același timp, Rusia amenință Moldova că nu respectă normele democratice, că ar încălca drepturile omului și că ar putea lua măsuri pentru corijarea noastră. Nu știți, câte portaluri moldovenești publică zi de zi în Rusia știri scrise din Moldova despre atrocitățile acesteia?