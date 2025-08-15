Regiunea transnistreană ne uimește cu paradoxurile sale: pe de o parte, criza economică nu dă semne bune, iar pe de alta, elitele tiraspolene se scaldă în opulență pe malul Nistrului, petrecând și vizite în locații de lux din diverse țări europene și occidentale – cu acte moldovenești. Colac peste pupăză, banii europeni intră în regiunea transnistreană a R. Moldova pentru dezvoltarea afacerilor, promovarea drepturilor, îmbunătățirea vieții oamenilor, dar elitele politice de acolo emit doar furie împotriva Occidentului și a Chișinăului. Să le dezghiocăm pe rând.

Criza economică din regiunea transnistreană a fost declarată oficial drept stare de urgență în luna decembrie a anului 2024, după ce gazele rusești nu au mai putut ajunge în zona separatistă traversând Ucraina. De atunci, starea de urgență e prelungită în permanență. La începutul lunii august a fost prelungită până la finele lunii august.

De la începutul acestui an, în regiune, criza doar s-a agravat: a fost frig în locuințe, locuitorii blocurilor nu au avut gaze la bucătărie, nici apă caldă la baie, în unele blocuri a lipsit apa din cauza problemelor energetice, a fost deficitar combustibilul, s-au scumpit bunurile, au fost întârzieri la plata salariilor și a indemnizațiilor pentru bugetari, iar deconectările curentului electric continuă până azi.

Soluțiile au venit mai mult din partea UE și a Republicii Moldova: UE a oferit Moldovei un grant pentru alimentarea regiunii cu gaze, și Moldova îl ține disponibil până în prezent, doar că autoritățile de la Tiraspol îl refuză. UE oferă localnicilor și diverse granturi pentru micile afaceri, pentru turism, pentru dezvoltarea regiunii. Aceștia le acceptă, dar nu spun în glas că sunt bani europeni veniți pe la Chișinău. Și mass-media din regiune le apreciază, dar nu suflă o vorbă despre sursa banilor. Doar cu sprijinul UE și al ONU au fost dezvoltate zeci de proiecte în regiune.

De exemplu, Ivan de la Tiraspol și-a modernizat brutăria și livrează diverse produse de panificație locuitorilor din regiune, folosind un grant european. „Finanțarea Uniunii Europene este un ajutor imens, fără de care nu aș fi reușit să îmi modernizez cu forțele proprii procesul de producție nici măcar în cinci ani”, afirmă Ivan într-un comunicat de presă al PNUD, care a fost publicat de o mulțime de surse media pe malul drept și de nicio sursă media din orașul lui Ivan, acolo unde se coace și se servește pâinea, inclusiv baghete franțuzești.

Vine toamna, începe școala, iar starea instituțiilor de învățământ din regiune e precară. În acest context, autoritățile de la Chișinău oferă elevilor câte 1000 de lei pentru pregătirea de școală, dacă studiază într-o instituție de învățământ oficială (inclusiv în liceele românești din regiunea transnistreană).

Autoritățile de la Tiraspol ignoră aceste ajutoare sau le accepta tacit. În paralel, oferă locuitorilor regiunii posibile facilități în aceste timpuri de criză. De exemplu, văduvele veteranilor (doar cele care nu s-au recăsătorit) pot primi anumite credite bancare preferențiale pentru a-și procura materiale de construcție; se analizează și posibilitatea de a oferi credite părinților militarilor decedați în războiul din regiune. În rest, toți locuitorii primesc multă „educație patriotică” pe gratis.

„Educația patriotică” în regiunea transnistreană înseamnă „dragoste” totală pentru Rusia și critici cât mai agresive împotriva UE, a occidentului și a R. Moldova. Criticile pot fi compuse doar din falsuri.

„Bașcana Găgăuziei aruncată în închisoare: Maia Sandu, la ordinul globaliștilor, încearcă să-l atace personal pe Vladimir Putin”, titrează portalurile de la Tiraspol, citându-l pe Andrei Safonov, politician local și membru al legislativului regional autoproclamat.

„Asistăm la o provocare sistematică împotriva Rusiei, unde Sandu servește doar ca un instrument în mâinile globaliștilor Europei”; „Sandu a primit instrucțiuni de la Bruxelles, Paris și Londra cu privire la Guțul, tot cu scopul de a-l provoca pe președintele rus să ia niște măsuri drastice. Desigur, Moscova a făcut deja evaluarea acțiunilor «președintelui» moldovean controlat 200% de occidentali”, mai scrie Safonov.

Andrei Safonov și-a făcut studiile la Chișinău, a și fost parlamentar în prima legislatură în R. Moldova, apoi s-a mutat la Tiraspol. Dar când pleacă în Rusia sau în Europa, sau în SUA (acolo unde este stabilită fiica sa), Safonov trece prin Chișinău, se bucură de libertatea de circulație prin Chișinău. La fel, mulți dintre colegii lui din legislativul local petrec vacanțe în Europa, călătoresc prin Moldova, dețin acte oficiale moldovenești, conturi bancare la Chișinău, dar critică și înfierează UE și autoritățile oficiale moldovenești.

De exemplu, în această săptămână, portalul „Zona de Securitate” a publicat o investigație jurnalistică cu privire la familia oligarhului transnistrean Victor Gușan. În timp ce însuși oligarhul își petrece timpul în una dintre cele mai prospere țări europene, unul dintre fiii lui e membru al legislativului local, iar soția acestui fiu are nenumărate afaceri, călătorind nestingherit prin raiurile europene. Întreaga familie deține proprietăți de lux în sărăcita regiune transnistreană.

De asemenea, mass-media din regiune prezintă o mulțime de competiții sportive europene și culturale la care participă tinerii din regiune, care nu ar ajunge la București, Sofia, Roma sau Berlin cu pașaportul transnistrean. Ajung acolo pentru că iau pașaport moldovenesc și participă la competiții cu tricolorul R. Moldova.

Cu toate acestea, autoritățile reafirmă că bani la buget nu-s, situația e critică, iar Moldova e vinovată și îl irită pe Putin din cauza Europei. Cum oare familia Gușan nu-i irită nici pe localnicii sărăciți, nici pe Putin? În noiembrie au loc alegeri în legislativul local de la Tiraspol. Pe fundalul unei crize majore, oare intră iar oligarhii la conducere?