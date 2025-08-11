Pâinea bunătății noastre. La Tiraspol, o brutărie are ușile deschise pentru toți locuitorii, cu sprijinul Uniuniunii Europene

La Tiraspol, o mică brutărie și-a deschis ușile și în fiecare zi, proprietarul, Ivan Cernicenko aranjează pe rafturi pâine, baghete, chifle și biscuiți.

Ivan, un brutar cunoscut în oraș, este absolvent al Facultății de Fizică și Matematică și pentru o scurtă perioadă, profesor la Dubăsari.

„La un moment dat, mi-am dat seama că aș putea să lucrez pentru mine, să am o afacere. Într-o zi, am dat peste un videoclip al unui brutar ucrainean. Și cumva m-a convins ce face el și mi s-a părut că este foarte ușor. De ce să nu încerc și eu? Atunci s-a născut ideea de a coace gogoși”, spune Ivan.

Ivan a conștientizat că doar gogoșile nu aduc profitul necesar și a diversificat producția.

La brutăria sa, „Pâinea lui Ivan”, deschisă acum șase ani, fiecare produs este gătit doar din ingrediente natural, fără potențatori de arome, culoare sau miros. În procesul tehnologic, aluatul este fermentat la rece timp de 24 de ore. Pentru a livra pâine proaspătă în fiecare dimineață la magazin, Ivan lucrează până noaptea târziu.

„Pâinea noastră este delicioasă. Are propria aromă, propriul gust, pe care nu-l are pâinea de magazin”, spune Ivan, cu mândrie.

Sursa: undp.org

Crizele din ultimii ani l-au adus de câteva ori aproape de punctul de a renunța la afacere. Însă, sprijinul financiar și mentoratul oferit cu sprijinul Uniunii Europene și PNUD, în cadrul programului „Măsuri de Promovare a Încrederii”, au fost colacul de salvare.

„Antreprenorii sunt antreprenori, ar trebui să facă încercări de a ieși dintr-o criză sau dintr-o situație dificilă, de a o îndrepta în direcția corectă. Finanțarea Uniunii Europene este un ajutor imens, fără de care nu aș fi reușit să îmi modernizez cu forțele proprii procesul de producție nici măcar în cinci ani”, afirmă Ivan.

Acum, brutăria lui Ivan este dotată cu un cuptor performant, frigider pentru ca aluatul să dospească la rece, dospitor și multe alte ustensile care îi vor permite să lanseze o nouă linie de produse de panificație fără drojdie și fără gluten.

De asemenea, noile utilaje îl vor ajuta pe Ivan să crească și capacitatea de producție, mai ales că a crescut numărul de cumpărători.

„Avem clienți fideli care uneori trec prin apropiere, ne zăresc, ne zâmbesc și, bineînțeles, intră. Alții vin special la noi, din diverse sectoare ale orașului, pentru produsele noastre: baghete, pâinea rustică sau cu ceapă. Pâinea cu ceapă este cea mai populară, pentru că este neobișnuită. Practic, nu există astfel de pâini în oraș”, relatează Iulia Verbanova, angajată a brutăriei.

Deși produsele de panificație se vând rapid și rareori rămâne ceva pe raft, Ivan vrea să se asigure că pâinea ajunge la cât mai mulți oameni și că nimic nu se irosește. Cu o oră înainte de închiderea magazinului, toate produsele de panificație sunt oferite la preț redus. De asemenea, oferă spațiu în magazin și altor producători locali.