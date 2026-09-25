VIDEO Summer Fest 2026 a adunat peste 23.000 de vizitatori, alături de Orange Moldova în calitate de Partener Oficial

Pe 22 și 23 august, Summer Fest 2026 a adunat peste 23.000 de vizitatori la Grădina Botanică din Chișinău. Și în acest an, Orange Moldova a fost Partener Oficial al festivalului, continuând colaborarea începută în 2019.

Dintre cei peste 23.000 de participanți, mai mult de 14.000 au fost utilizatori Orange, ceea ce arată cât de bine se întâlnesc publicul Summer Fest și comunitatea Orange într-unul dintre cele mai mari evenimente muzicale ale verii.

Pentru Orange Moldova, parteneriatul cu Summer Fest se înscrie într-o direcție mai amplă de susținere a muzicii și culturii. Compania sprijină proiecte și evenimente care oferă publicului acces la muzică, de la festivaluri contemporane până la proiecte dedicate muzicii clasice și scenei lirice.

La ediția din acest an, publicul a descoperit Zona Orange x Samsung, realizată împreună cu Samsung. Ideea zonei a pornit de la conexiunile dintre oameni și s-a regăsit în activitățile pregătite pentru festival. Una dintre provocări a pus la încercare cât de bine se cunosc două persoane venite împreună la festival. „Sticker Match” a continuat ideea într-un mod diferit: participanții primeau o parte dintr-un mesaj și trebuiau să găsească persoana care avea continuarea potrivită.

În orele călduroase, Cooling Zone a oferit un loc de răcorire între concerte, iar Samsung a adus în aceeași zonă noua generație de dispozitive pliabile Galaxy. Participanții au putut descoperi și testa Galaxy Fold8 Ultra, Galaxy Fold8 și Galaxy Flip8 direct la festival.

Tot în Zona Orange x Samsung s-a desfășurat un concurs cu un Samsung Galaxy Fold8 drept premiu. Participanții au fost invitați să testeze dispozitivul și să publice experiența pe Instagram, cu menționarea paginilor Samsung Moldova și Orange Moldova. Câștigătorul a fost desemnat prin tragere la sorți și anunțat pe 25 august pe pagina de Instagram Samsung Moldova.

Pentru clienții Orange, veștile plăcute despre Summer Fest au început încă înainte de eveniment. Aceștia au primit prin SMS un promo code care le-a oferit 5% reducere la bilete, disponibil pentru o perioadă limitată.

Parteneriatul dintre Orange Moldova și Summer Fest continuă din 2019, iar ediția din acest an a adus din nou împreună un public numeros și o comunitate Orange bine reprezentată în cele două zile de festival. Cu peste 23.000 de vizitatori, dintre care mai mult de 14.000 de utilizatori Orange, Summer Fest rămâne unul dintre proiectele prin care Orange Moldova continuă să susțină muzica și evenimentele culturale relevante pentru public.