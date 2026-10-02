VIDEO În luna de conștientizare a cancerului mamar, Arcul de Triumf din Chișinău luminează roz pentru Luiza și pentru toate femeile din Moldova

În primele două seri ale lunii octombrie, Arcul de Triumf din centrul Chișinăului a fost iluminat, în premieră, în culoarea roz, pentru a marca luna de conștientizare privind cancerul mamar. Rozul, devenit în întreaga lume un simbol al solidarității cu femeile afectate de această boală, transmite de această dată și un mesaj despre prevenție și depistare precoce.

Pentru Luiza, acest mesaj are o semnificație personală. La 45 de ani, a fost diagnosticată cu cancer mamar, deși nu avea dureri și niciun simptom care să-i sugereze că ar putea fi bolnavă. A descoperit întâmplător un nodul în timpul unei autopalpări și a mers la mamografie.

„Simptome practic nu am avut. Am depistat pur și simplu dintr-o coincidență. M-am palpat și, palpându-mă, am dat de nodulul acela, care, mi-am dat seama imediat, nu-mi aparținea”, povestește Luiza.

Prima adresă la care s-a gândit să meargă a fost Spitalul Internațional Medpark. Cu puțin timp înainte, citise povestea unei alte femei care fusese tratată acolo pentru cancer mamar.

„Am mers la Medpark și aici am fost întâlnită de o echipă extraordinară de profesioniști. Am fost direcționată imediat să fac mamografie. Evident, mamografia a arătat că este cancer mamar”, spune ea.

Pentru Luiza, momentul diagnosticului a fost unul de teamă și nesiguranță. Medicii au ajutat-o însă să înțeleagă ce urmează și să înceapă tratamentul.

Mamografia, un pas important spre depistarea precoce

Cazul este unul de succes. Astăzi Luiza vorbește despre experiența sa nu doar ca despre o etapă dificilă din trecut, ci ca despre un mesaj pentru alte femei.

„Vreau să vă spun la toate femeile că prevenirea este foarte importantă. Să știți că cancerul se tratează și, de fapt, se tratează într-un procent foarte mare, dacă e depistat devreme”, spune Luiza

Potrivit chirurgului mamolog Dr. Dragomir Tîmbur, cancerul mamar poate evolua în stadii incipiente fără să provoace durere sau alte semne evidente. De aceea este important ca femeile să nu aștepte apariția acestor simptome, dar să se adreseze din timp, chiar cu scop profilactic, pentru ca să îl găsească într-un stadiu timpuriu.

„Cel mai important instrument pentru depistarea precoce a cancerului mamar este mamografia. Ne permite să depistăm în stadiul 1 mai mult de 85% din toate cancerele de sân. Pentru aceasta este suficient ca toate femeile după vârsta de 40 de ani să se adreseze regulat, nu mai rar de o dată la doi ani, pentru a efectua o mamografie”, spune chirurgul mamolog.

Lumina roz și mesajul din spatele ei

Mesajul campaniei de conștientizare, inițiată de Spitalul Internațional Medpark, este, de fapt, un îndemn la acțiune.

„Rozul este nu doar despre solidaritate, ci este un mesaj, un apel la acțiune. Și dacă cel puțin o parte din femeile care își amână investigațiile recomandate decid în urma acestei acțiuni să meargă să le facă, vom considera că a fost un mare succes”, declară Olga Șchiopu, director general al Spitalului Internațional Medpark.

Pentru Luiza, iluminarea în roz a Arcului de Triumf are o semnificație personală. Spune că doar femeile care au trecut prin această experiență pot înțelege pe deplin emoțiile pe care le retrăiește atunci când întâlnește cazuri similare.

Dar povestea ei nu se încheie cu diagnosticul. Astăzi, Luiza este aici pentru a le spune altor femei că există tratament și că un diagnostic nu înseamnă sfârșitul drumului.

„Vreau tare mult să treacă prin ceea ce am trecut eu cât mai puține femei, pentru că este foarte greu. Să aibă grijă de ele și să facă mamografia regulat. Chiar dacă se depistează ceva, cu cât mai repede aflăm și ne adresăm la medic, cu atât mai bine. Nu este imposibil și eu sunt dovada.”

Inițiativa de iluminare a Arcului de Triumf aparține Spitalului Internațional Medpark și face parte din campania internațională de conștientizare a cancerului mamar din luna octombrie. Cancerul mamar este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat în rândul femeilor. În același timp, atunci când este depistat într-un stadiu incipient, șansele de tratament cu succes și de supraviețuire sunt foarte mari. Prin iluminarea Arcului de Triumf, Medpark își propune să aducă acest mesaj dincolo de spațiul spitalului și mai aproape de comunitate. Și Fundația Medpark s-a oferit să sprijine sistemul de sănătate din Republica Moldova în combaterea cancerului mamar. Prin programul extins „Grijă pentru colegi”, angajatele din instituțiile medicale din întreaga țară beneficiază de screening mamar gratuit la Spitalul Internațional Medpark.

În luna octombrie, repere importante din marile capitale și orașe sunt transformate simbolic în puncte de lumină roz, pentru a atrage atenția asupra unei boli care afectează milioane de femei și pentru a transmite un mesaj simplu: prevenția, controalele medicale regulate și depistarea precoce pot face diferența. De la Turnul Eiffel din Paris și Empire State Building din New York până la alte monumente și clădiri publice din Europa, America și Asia, această inițiativă a devenit un simbol internațional al solidarității cu femeile diagnosticate cu cancer mamar. În acest an, pentru prima dată, și Arcul de Triumf din Chișinău s-a alăturat acestui gest simbolic.