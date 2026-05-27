Medpark a lansat o nouă aplicație: sănătatea întregii familii, la un click distanță

Medpark își propune să aducă pacienților cea mai bună experiență medicală digitală și lansează o nouă aplicație mobilă, construită de la 0. În prima versiune, deja poți face programări instant la peste 150 de medici pentru întreaga familie, inclusiv pentru pacienți care nu au fost niciodată la Medpark și ai acces complet și imediat la istoricul medical!

Experiență medicală digitală simplă și sigură

În prezent, Medpark este încadrat la nivelul 6 din 7 în sistemul internațional HIMSS de evaluare a maturității digitale în sănătate, indicator care reflectă un nivel avansat de integrare a soluțiilor digitale în activitatea medicală și administrativă.

La această etapă, digitalizarea sistemelor interne se transpune și în noua platformă pentru pacienți – aplicația mobilă “Medpark”, pentru facilitarea accesului la servicii medicale, transparența privind istoricul medical personal și îmbunătățirea interacțiunii cu spitalul.

Ce găsești în aplicația mobilă „Medpark”?

Prin noua aplicație Medpark, pacienții se pot programa direct de pe telefon la consultații cu peste 150 de medici, din peste 50 de specialități medicale. Sistemul este sincronizat în timp real, astfel încât procesul de programare devine mai simplu, mai rapid și mai predictibil.

Aplicația a fost gândită pentru a reduce timpul petrecut la telefon sau la recepție și pentru a le oferi pacienților mai mult control asupra propriei experiențe medicale.

La fel, au fost implementate mai multe îmbunătățiri față de aplicația precedentă:

Autentificare online simplă și sigură, prin eKYC, Face ID și Touch ID,

Programări instant pentru tine și pentru întreaga familie – copii, părinți, rude, din același cont,

– copii, părinți, rude, din același cont, Acces complet la dosarul medical personal și al copiilor minori , din contul părintelui,

, din contul părintelui, Reamintiri despre programări , ca să nu ratezi nicio consultație,

, ca să nu ratezi nicio consultație, Acces la programe de sănătate , pachete de control profilactic complet „Check-up”

, pachete de control profilactic complet „Check-up” Plăți pentru servicii medicale în contul tău și al celor dragi, integrate prin Apple Pay, Google Pay și MIA ,

, Sincronizare în timp real cu sistemele spitalului,

cu sistemele spitalului, Interfață intuitivă pentru o navigare mai ușoară și acces rapid la informațiile importante.

Acces la și mai multe servicii din aplicație, în curând!

Noua aplicație Medpark este actualizată constant, iar echipa de dezvoltare lansează îmbunătățiri săptămânale. Următoarele etape vor include funcționalități importante, precum telemedicina, programarea la servicii medicale precum ecografii și radiologie, dar și un asistent digital de sănătate, conceput pentru a răspunde mai bine nevoilor întregii familii.

Prin lansarea noii aplicații, Medpark își consolidează investițiile în digitalizare și continuă să dezvolte soluții care simplifică accesul pacienților la servicii medicale moderne, sigure și eficiente.

Nu mai amâna vizita la medic! Descarcă Aplicația Medpark și gestionează sănătatea întregii familii!