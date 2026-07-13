Premieră absolută în Republica Moldova: Medpark redefinește chirurgia tiroidei prin monitorizarea intraoperatorie a nervilor

Spitalul Internațional Medpark marchează o etapă importantă pentru chirurgia endocrină din Republica Moldova prin realizarea unei intervenții complexe pe glanda tiroidă cu utilizarea sistemului de neuromonitorizare intraoperatorie NIM Vital™ – tehnologie avansată care oferă echipei chirurgicale informații funcționale în timp real despre nervii aflați în câmpul operator.

Intervenția de Tiroidectomie cu disecția ganglionilor limfatici regionali a fost efectuată de dr. Eugeniu Condrațchi, chirurg generalist-oncolog, supraspecializat în chirurgia endocrinologică, împreună cu dr. Sergiu Lopată.

Este important de specificat că în chirurgia tiroidei, performanța actului medical nu se măsoară doar prin îndepărtarea completă a țesutului afectat, ci și prin capacitatea de a proteja structurile anatomice esențiale aflate în imediata vecinătate a glandei tiroide.

Sistemul de monitorizare aplicat intraoperator

Prin utilizarea sistemului NIM Vital™, echipa chirurgicală a putut identifica și monitoriza funcțional nervii laringieni recurenți pe parcursul intervenției, responsabili de mobilitatea corzilor vocale și implicați direct în funcția vocală și respiratorie, pe parcursul intervenției.

Prin intermediul unei sonde speciale, sistemul NIM Vital™ stimulează nervul monitorizat, iar electrozii captează răspunsul electric al mușchilor activați de acesta. Informația este redată chirurgului în timp real sub formă de semnale sonore și grafice, oferind o confirmare funcțională suplimentară pe lângă identificarea anatomică directă a nervului în timpul disecției.

Avantajele sistemului NIM Vital™ pentru pacienți includ:

Precizie sporită în identificarea structurilor nervoase critice;

Confirmarea integrității funcționale a nervului;

Protejarea funcției vocale și respiratorii.

Aplicabilitatea sistemului NIM Vital™

În cadrul Medpark, aparatul de neuromonitorizare va fi utilizat atât în cazurile oncologice, cât și non-oncologice, în special în intervențiile chirurgicale în care există risc de afectare a structurilor nervoase, precum:

chirurgia tiroidei și paratiroidei;

chirurgia capului și gâtului;

chirurgia glandei parotide și a glandelor salivare;

cazurile în care anatomia este modificată de tumori, inflamații, guși voluminoase, ganglioni limfatici modificați sau variații anatomice individuale.

Spitalul Internațional Medpark contribuie la alinierea medicinei din Republica Moldova la standardele internaționale, consolidând un model de îngrijire centrat pe siguranța pacientului, precizia actului chirurgical și protejarea funcțiilor esențiale pentru calitatea vieții.