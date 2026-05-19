Victoriabank a găzduit o vizită oficială a Principelui Radu al României și a ambasadorului României la Chișinău

Victoriabank a avut onoarea de a-i primi la sediul central pe Alteța Sa Regală Principele Radu al României și pe Excelența Sa, domnul Cristian-Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova, în cadrul unei vizite oficiale.

În cadrul întrevederii au fost prezentate direcțiile strategice de dezvoltare ale Victoriabank, a treia cea mai mare bancă din Republica Moldova, cu o experiență de 36 de ani pe piața locală, parte a Grupului Financiar Banca Transilvania. Discuțiile au vizat rolul băncii în susținerea antreprenoriatului, finanțarea economiei și modernizarea serviciilor financiare, precum și contribuția sa la apropierea pieței bancare din Republica Moldova de standardele europene.

Unul dintre subiecte a fost, de asemenea, colaborarea dintre echipele din România și Republica Moldova, respectiv despre transferul de expertiză dinspre România – prin Grupul BT – într-un mod care a susținut dezvoltarea Victoriabank și transformarea sa organizațională.

Totodată, au fost abordate proiectele strategice dezvoltate în ultimii ani, achiziția BCR Chișinău și Microinvest.

Vizita a inclus și un schimb de informații privind implicarea Victoriabank în proiecte sociale, educaționale și comunitare, parte a angajamentului băncii față de dezvoltarea sustenabilă a societății. În anul 2023, Victoriabank a fost distinsă de Casa Regală a României pentru curaj civic, recunoaștere care reflectă implicarea constantă a băncii în susținerea comunității și promovarea valorilor identitare.