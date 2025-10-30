Premieră în banking: maib a acordat primul credit 100% online pentru afaceri, direct în aplicația web maib business

Maib marchează un nou pas important în digitalizarea serviciilor financiare pentru companii: primul credit acordat 100% online prin versiunea web a aplicației maib business. Această premieră pe piața bancară din Moldova aduce un proces complet end-to-end online, de la aplicare până la transferul banilor în cont, fără necesitatea documentelor fizice sau vizitei la bancă.

Important: în prezent, creditarea online este disponibilă doar în versiunea web a aplicației maib business, urmând ca funcționalitatea să fie extinsă și în aplicația mobilă.

Andrii Glevatskyi, Vicepreședinte maib, Divizia Business Banking:

„Prin inovație și digitalizare urmărim să îmbunătățim experiența clienților, simplificând procesele, crescând viteza și oferind confortul dorit. Este doar începutul, iar fiecare pas pe care îl facem împreună ne aduce mai aproape de viitorul financiar pe care îl construim pentru afacerile din Republica Moldova.”

Premiera maib – procesul end-to-end online

Pentru prima dată în istoria bankingului din Moldova, clienții Persoane Juridice pot obține un credit complet online, direct prin versiunea web a aplicației maib business. Procesul este 100% digital și aduce multiple beneficii clienților din domeniul business, inclusiv rapiditate, transparență, o gestionare mult mai simplă a creditelor.

Disponibilitatea și înrolarea

În prima etapă, soluția este disponibilă pentru companiile cu un singur fondator, iar până la sfârșitul anului toți clienții vor putea accesa creditul prin aplicația maib business, în funcție de limitele de credit calculate.

Condiții de creditare

Pentru început, creditul online poate fi accesat pe o perioadă de 60 de luni, cu dobândă fixă de 9,88% pentru primele 12 luni, fără a necesita gaj și poate fi utilizat atât pentru capital circulant, cât și pentru investiții.

Maib business – o funcționalitate nouă pentru gestionarea creditelor

Pentru o gestionare mai eficientă a situației financiare, maib a introdus deja și o nouă funcționalitate în aplicația maib business, care permite clienților să vizualizeze și să sorteze listele de credite active ale companiei. Acest serviciu adaugă transparență și control, oferind acces instant la informațiile financiare esențiale, oriunde și oricând.

Cum accesați lista creditelor în aplicația mobilă maib business:

selectați compania dorită accesați butonul „Produse” din bara de jos sub lista de carduri și depozite veți găsi opțiunea „Credite” apăsați pe „Vezi tot” din partea dreaptă în pagina dedicată creditelor aveți disponibile opțiunile de sortare și căutare avansată

Stați aproape!

Lansarea creditului 100% online este doar începutul. Echipa maib lucrează cu viteză pentru a dezvolta în continuare noi funcționalități și a îmbunătăți continuu experiența clienților care fac banking cu maib. Abia așteptăm să anunțăm despre noile dezvoltări!

Tu conduci. maib