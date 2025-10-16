Dezvoltați-vă afacerea cu dobândă fixă de 8,88% – noua ofertă maib pentru antreprenori 

Maib continuă să sprijine dezvoltarea afacerilor din sectoarele non-agro, oferind soluții financiare flexibile și adaptate cerințelor actuale ale antreprenorilor. Până pe 31 decembrie 2025 companiile din comerț, industrie, transport, HoReCa, tipăriri și alte domenii non-agro pot accesa credite pentru afaceri cu rată fixă, create pentru a oferi stabilitate, predictibilitate și acces rapid la capital.

Detalii despre ofertă

8,88% dobândă fixă, care se va aplica până la 30.09.2026, pentru credite cu gaj, cu termen de rambursare de până la 60 luni;

dobândă fixă pentru credite fără gaj, care se va aplica până la 30.09.2026, cu termen de rambursare de până la 60 luni, cu o valoare de până la 3 500 000 MDL; scopul creditului – finanțarea cheltuielilor de afaceri, inclusiv cu scop mixt pentru cheltuieli curente și investiții (achiziții, reparații de utilaje sau mijloace de transport);

valuta creditului – MDL.

Toate creditele se acordă într-o singură tranșă, fără perioadă de grație, pentru a vă permite să accesați resursele imediat și să le utilizați eficient.

Irina Efremova, Manager produse senior în cadrul Departamentului Creditare Business Banking, maib:

„Prin această campanie ne dorim să le oferim clienților noștri mai mult decât o simplă finanțare: le oferim stabilitate. O rată fixă înseamnă control asupra costurilor și libertatea de a investi în dezvoltare, indiferent de schimbările pieței. Echipa maib crede în antreprenoriat și ne asumăm rolul de partener de încredere pentru fiecare afacere care dorește să se dezvolte.”

Oferta este gândită pentru a acoperi o gamă variată de necesități:

achiziția de stocuri și plata furnizorilor;

acoperirea cheltuielilor operaționale zilnice și a salariilor;

investiții în echipamente, reparații sau modernizări;

extinderea activităților și diversificarea serviciilor;

refinanțarea obligațiilor existente la alte instituții financiare.

Sunt eligibile afacerile din:

comerț (produse alimentare, vestimentație, electrocasnice, produse farmaceutice etc.);

(echipamente și utilaje pentru producția materialelor tipărite); alte domenii non-agro.

Avantajele creditelor maib cu rată fixă

stabilitate financiară – predictibilitate în costuri, indiferent de fluctuațiile pieței;

acces rapid – fără gaj pentru credite de până la 3 500 000 MDL;

– valabil pentru cheltuieli mixte; curente și de investiții; continuitatea în afaceri – susținerea relațiilor cu furnizorii, asigurarea plăților salariale și evitarea întreruperilor în activitate.

Cum puteți aplica?

Procesul de accesare este rapid și simplificat:

completați cererea de credit pe site-ul maib.md; primiți o ofertă preliminară direct pe email; semnați electronic și obțineți creditul rapid.

Tu conduci. maib