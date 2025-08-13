Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile

Maib continuă să inoveze pe piața financiară din Republica Moldova și anunță lansarea unui produs unic: asigurarea pentru creditele de consum existente. Acum, clienții maib pot beneficia de o protecție suplimentară care le asigură plata ratelor în caz de evenimente neprevăzute, precum pierderea locului de muncă sau concediul medical prelungit.

Deschidem un nou capitol al siguranței financiare la creditele de consum

Împreună, scriem o nouă pagină în istoria creditelor de consum. Prin această opțiune de asigurare, clienții noștri pot avea liniștea că, indiferent de dificultățile întâmpinate, angajamentul lor financiar este protejat.

Ce trebuie să știi despre asigurarea pentru creditele de consum contractate la maib

Disponibilitate. Asigurarea poate fi achiziționată direct pentru creditele de consum deja contractate, accesând secțiunea „Detaliile creditului" din aplicația maibank.

Acoperire extinsă. Include plata ratelor în situații precum pierderea locului de muncă, concediu medical sau alte circumstanțe neprevăzute.

Flexibilitate totală. Poți renunța oricând la asigurare, fără costuri, iar dacă clientul se răzgândește în primele 14 zile, asigurarea se anulează automat.

Produs exclusiv. Este singura asigurare de acest tip disponibilă pe piața bancară din Moldova, oferită exclusiv de maib.

Declarații rapide și simple. În cazul unui eveniment asigurat, clientul poate face declarația direct din maibank, fără a mai merge la compania de asigurare, iar plata se efectuează rapid în contul digital.

Fiecare credit are o poveste. Iar noi, împreună, o scriem cu protecție, stabilitate și încredere.

