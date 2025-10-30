Maib liber în format digital, disponibil direct în aplicația maibank 

Maib face încă un pas în digitalizarea serviciilor bancare, lansând cardul maib liber în format digital.

Acum, clienții pot solicita și utiliza cardul direct din aplicația maibank, fără vizite la sucursală și fără proceduri suplimentare.

Cardul maib liber este primul card de cumpărături care permite achitarea în rate egale de până la 12 luni, fără dobândă și comisioane, la o rețea extinsă de parteneri comerciali.

Prin această lansare, maib continuă procesul de digitalizare și le oferă clienților o experiență modernă, rapidă și accesibilă.

Cardul maib liber include mai multe avantaje:

poate fi solicitat direct din aplicația maibank ;

; 0% dobândă la cumpărături în rate egale de până la 12 luni în rețeaua de parteneri;

emitere și deservire gratuită;

disponibil pentru cumpărături la peste 6000 de puncte comerciale ale partenerilor maib.

Mai multe detalii despre condițiile de utilizare și lista partenerilor sunt disponibile pe pagina web.



Aliona Stratan, Prim-vicepreședintă maib, a declarat:

„Digitalizarea este o parte esențială a strategiei maib de a oferi clienților experiențe relevante, rapide și sigure. Lansarea cardului maib liber în format digital, disponibil direct în maibank, reflectă angajamentul nostru de a crea soluții simple, comode și centrate pe client. Cardul maib liber este unul dintre cele mai îndrăgite produse maib, datorită avantajelor unice pe care le oferă.

Le mulțumim partenerilor noștri pentru extinderea continuă a rețelei, care numără în prezent peste 6000 de puncte comerciale, precum și echipei Visa, alături de care dezvoltăm permanent noi experiențe pentru clienții noștri”.

Cu această ocazie, maib lansează o promoție dedicată clienților activi ai cardului maib liber.

În perioada 30 octombrie 2025 – 31 ianuarie 2026, clienții care folosesc cardul pot câștiga returnarea sumei cheltuite într-o lună, în limita a 25 000 lei, înregistrându-se aici.

Ai deja card? Achită cu el și participă.

Nu ai încă? Solicită-l acum direct din aplicația maibank.

