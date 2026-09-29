Celebrăm excelența în agricultură! Gala Fermierilor a ajuns la ediția a VII-a

Zeci de reprezentanți ai sectorului agricol s-au reunit la Gala Fermierilor, organizată de Pria Events la Chișinău. Sub genericul „Agricultura care construiește viitorul”, evenimentul a premiat excelența în domeniu și a oferit o platformă de promovare pentru afacerile locale.

Gala a inclus un panel de discuții axat pe digitalizare, inovare și sustenabilitate în agricultură, provocările schimbărilor climatice, promovarea produselor autohtone și alte subiecte de interes privind domeniul agricol din țară.

„Scopul nostru este să aducem în prim-plan cât mai mulți fermieri autohtoni. Ne dorim să le celebrăm poveștile de succes, dar și să înțelegem provocările pe care le întâmpină, pentru a le putea oferi sprijinul și soluțiile de care au nevoie”, a declarat Raluca Voivozeanu, organizatoarea Galei Fermierilor și CEO Pria Events.

Kaufland Moldova a fost și în acest an partenerul general al evenimentului, reconfirmând că susținerea producătorilor locali rămâne o direcție strategică pentru companie.

„În cei 7 ani de prezență în Republica Moldova, am crescut de la aproximativ 2.500 la peste 8.000 de articole locale listate la raft. Dar pentru noi nu este vorba doar despre cifre. Vedem cum producătorii locali evoluează, investesc în calitate, în tehnologii și se adaptează tot mai mult la standardele europene. Rolul nostru este să fim un partener de cursă lungă pentru producătorii locali și, împreună, să le oferim consumatorilor produse locale de calitate, care să răspundă nevoilor și așteptărilor lor”, a menționat Cristina Aramă, manager Corporate Affairs Kaufland Moldova.

O parte importantă a evenimentului a fost ceremonia de premiere, unde cei mai buni producători, antreprenori și lideri din sectorul agricol au primit distincții din partea Pria Events și Kaufland Moldova. Aceștia s-au remarcat prin performanță, dedicare și produse autohtone apreciate de consumatori.

Totodată, participanții au avut ocazia să facă schimb de experiențe și să dezvolte noi colaborări în cadrul sesiunilor de networking.

Gala Fermierilor a ajuns la cea de-a VII-a ediție, fiind cel mai important eveniment dedicat recunoașterii performanței în agricultura Moldovei și un spațiu de interacțiune și dialog pentru comunitatea agricolă.

Despre Kaufland Moldova

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.540 de magazine în 8 țări, peste 155.000 de angajați și o rețea de 9 magazine în Republica Moldova. În 2025, Kaufland Moldova a fost premiată în cadrul concursului „Marca Comercială”, distincție care reflectă eforturile și angajamentul constant al companiei față de calitatea serviciilor, fiind astfel un partener economic și social de încredere pentru Republica Moldova.

Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland la nivel de grup. Sub umbrela „Implicarea face diferența” sunt comunicate toate proiectele de responsabilitate socială. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.md.