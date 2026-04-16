Astronautul NASA, Jeff Williams, invitatul special al Orange Systems pentru InspiratiON Session #11

Peste 250 de participanți din comunitatea tech, lideri, profesioniști și studenți din domeniul IT au fost prezenți la cea de-a 11-a ediție InspiratiON Session, organizată de Orange Systems la Chișinău, avându-l ca invitat special pe astronautul NASA, Colonel în rezervă, Jeff Williams.

Sub tema „From Space to Tech: Leadership Lessons from NASA Astronaut Jeff Williams”, evenimentul a adus în prim-plan o conversație despre leadership, încredere, disciplină și performanță în medii unde fiecare decizie contează.

Cu 534 de zile petrecute în spațiu, Jeff Williams a împărtășit lecții construite în unele dintre cele mai complexe contexte imaginabile și a vorbit despre responsabilitate, claritate în decizie, forța echipei și rolul tehnologiei în atingerea performanței.

Jeff WILLIAMS, astronaut NASA, Colonel în rezervă:

„Această seară a fost cu adevărat inspirațională. M-a impresionat în mod special entuziasmul publicului și energia din sală. Există un interes autentic pentru explorarea spațiului, iar astfel de întâlniri ne ajută să înțelegem mai bine unde ne aflăm și cum putem contribui, fiecare dintre noi, la binele comunității și al societății. Leadershipul înseamnă influență, iar cea mai valoroasă formă a ei este cea care aduce oamenii împreună și îi ajută să creeze ceva cu sens pentru ceilalți. Am fost profund impresionat de ospitalitatea pe care am întâlnit-o aici. Moldova are oameni minunați, o cultură frumoasă și multă istorie. Sper din suflet că nu este ultima dată când o vizitez.”

Organizat de Orange Systems, InspiratiON Session continuă să aducă în fața comunității locale IT şi Tech experiențe și perspective relevante la nivel internațional. Evenimentul face parte din demersul Orange Systems de a susține dezvoltarea ecosistemului tech din Republica Moldova și de a crea contexte de învățare, dialog și conectare pentru noua generație de profesioniști.

Ediția #11 a fost completată de o experiență inspirată de universul misiunilor spațiale, cu zone interactive, o expoziție de fotografii realizate de Jeff Williams de pe Stația Spațială Internațională, spații dedicate interacțiunii și activări speciale pentru participanți.

Publicul a avut ocazia să participe la sesiuni de networking, să adreseze întrebări invitatului special și să interacționeze cu zonele pregătite de organizatori și parteneri pe parcursul evenimentului.

Sergiu PLĂCINTĂ, Managing Director, Orange Systems:

„A fost, cu siguranță, cea mai inspirațională ediție InspiratiON Session de până acum. Cu fiecare ediție, vedem un interes tot mai mare pentru acest format, iar de această dată entuziasmul a fost cu atât mai puternic datorită subiectului și prezenței invitatului nostru special, Jeff Williams. În același timp, cred că acest interes vine și din faptul că InspiratiON Session a devenit un eveniment cu identitate proprie, pe care comunitatea îl recunoaște, îl așteaptă și îl apreciază. Pentru noi, aceasta este o motivație puternică să ducem conceptul la un nou nivel, să-l reinventăm de la o ediție la alta și să contribuim, prin astfel de inițiative, la dezvoltarea comunității tech din Moldova.”

Prin platforma InspiratiON Session, Orange Systems creează un spațiu de dialog pe teme globale cu relevanță locală și reconfirmă angajamentul său de a investi în inițiative care susțin educația, inovația și dezvoltarea talentelor din Republica Moldova.

Înregistrarea video a evenimentului poate fi urmărită online pe YouTube.