ANUNȚ DE ACHIZIȚIE: Servicii de închiriere sală în Chișinău pentru proiecție publică de film documentar

Ziarul de Gardă solicită oferte pentru servicii de închiriere a unei săli din Chișinău dotate corespunzător pentru organizarea unei proiecții publice a unui film documentar realizat de redacția de investigații.

Obiectul achiziției: Achiziția vizează închirierea unei săli cu dotare de proiecție și sonorizare, pentru organizarea proiecției publice a unui film documentar de interes public, dedicat celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova.

În prezent, examinăm mai multe modalități de acces pentru spectatori.

Descrierea evenimentului:

Data: 25 sau 26 august 2026 (se solicită ofertă de preț pentru ambele variante; va fi contractată o singură dată)

25 26 august 2026 (se solicită ofertă de preț pentru ambele variante; va fi contractată o singură dată) Interval de ocupare a spațiului: 16:30 – 21:30

16:30 – 21:30 Număr estimativ de participanți: minim 100 de persoane

minim 100 de persoane Durata filmului: cca 90 de minute

Program orientativ:

Ora Activitate 16:30 – 17:00 Pregătirea sălii și a foaierului, probă tehnică finală 17:00 – 18:00 Primirea invitaților, înregistrare în foaier 18:00 – 18:15 Discursuri scurte (gazda, producătoarea) 18:15 – 19:45 Difuzarea filmului documentar 19:45 – 20:30 Discuție cu realizatorii filmului și protagoniștii 20:30 – 21:30 Eliberarea spațiului / timp de rezervă tehnică și logistică

Cerințe minime obligatorii

Sala ofertată trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

Să fie în Chișinău; Disponibilitate în seara de 25 august sau 26 august 2026, în intervalul 16:30 – 21:30; Capacitate de minimum 100 de locuri; Proiector funcțional și ecran adecvat sălii, cu posibilitatea redării din cel puțin una dintre sursele: DCP, HDMI sau USB; Sistem de sunet propriu și minimum 2 microfoane pentru discursuri și sesiunea de discuții; Prezența unui tehnician pe toată durata evenimentului; Acces în sală pentru montare și probă tehnică cel târziu la ora 16:30; Posibilitatea efectuării unui test tehnic cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de eveniment (până la 20 august 2026 pentru varianta 25 august, respectiv până la 21 august 2026 pentru varianta 26 august); Foaier sau spațiu adiacent disponibil pentru înregistrarea invitaților.

Constituie avantaj: acces adaptat pentru persoane cu dizabilități, parcare în apropiere și acces facil cu transportul public.

Conținutul ofertei

Oferta se prezintă prin completarea integrală a Formularului de ofertă (Anexa nr. 1), care solicită informații privind:

prețul de închiriere pentru seara de 25 august și, separat, pentru seara de 26 august (MDL, cu TVA);

includerea sau nu a tehnicianului în preț;

toate costurile suplimentare aplicabile și valoarea acestora;

avansul solicitat și politica de anulare;

disponibilitatea pentru fiecare dintre cele două date;

capacitatea exactă a sălii și numerotarea locurilor;

dotarea tehnică (proiector — rezoluție și luminozitate, surse acceptate, dimensiunea ecranului, sistem de sunet, număr de microfoane fixe, tehnician pe durata evenimentului);

ora de acces pentru montare și probă și disponibilitatea testului tehnic prealabil;

foaierul, accesul pentru persoane cu dizabilități, parcarea și accesul cu transport public;

persoana de contact și datele acesteia.

Documente care se anexează:

Anexa 1 Formularul de ofertă completat, semnat și, după caz, ștampilat (PDF);

Formularul de ofertă completat, semnat și, după caz, ștampilat (PDF); Anexa 2 Declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere, absența conflictului de interese

Declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere, absența conflictului de interese Opțional: fotografii recente ale sălii și ale foaierului, fișa tehnică a echipamentului de proiecție.

Găsiți documentele (Anexa 1 și Anexa 2) pe link-ul următor: https://drive.google.com/drive/folders/1DUM7hJ0NjNXUDVtTE0f4voX49YEu1JHp?usp=share_link.

Toate prețurile se indică în MDL, cu TVA inclus. Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la 31 august 2026.

Modul și termenul de depunere

Ofertele se transmit prin e-mail la adresa [email protected] și [email protected], cu subiectul: „Ofertă — închiriere sală, august 2026”.

Termen-limită: 10 august 2026, ora 23:59. Ofertele recepționate după acest termen nu vor fi examinate.

Criteriul de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic:

Conformitatea cu cerințele minime obligatorii (pct. 3),

Costul total al evenimentului (preț de bază + costuri suplimentare declarate). La costuri comparabile, prevalează sala cu dotare tehnică superioară, capacitate potrivită și accesibilitate mai bună pentru public.

Rezultate

Rezultatul evaluării va fi comunicat prin e-mail tuturor ofertanților până la 13 august 2026.

Persoana de contact: Daniela Mihalachi, asistentă pe dezvoltare business, tel. +373 69658516, e-mail: [email protected].

Prezentul anunț nu constituie un angajament de contractare. Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula procedura sau de a nu selecta nicio ofertă, dacă niciuna nu corespunde cerințelor sau bugetului disponibil.