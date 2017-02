Anatol Șalaru înființează un nou partid politic

Ana­tol Șala­ru, fos­tul minis­tru al Apă­ră­rii, a decis să înfi­in­țe­ze un nou par­tid poli­tic.

„După o ana­li­ză aten­tă și mai mul­te dis­cu­ții pur­ta­te, am înțe­les că este nece­sa­ră înfi­in­ța­rea unui nou par­tid poli­tic: Par­ti­dul Uni­tă­ții Națio­na­le. De ce uni­ta­te națio­na­lă? Pen­tru că e ceea ce ne lip­seș­te nouă cel mai mult, româ­ni­lor de pes­te Prut, din Basa­ra­bia. Avem drept obiec­tiv ca acest nou par­tid să fie expre­sia poli­ti­că a tutu­ror celor care își doresc un stat inte­gru, euro­pean, capa­bil să își ape­re cetă­țe­nii și mai ales capa­bil să le con­stru­ias­că cetă­țe­ni­lor un vii­tor. După 25 de ani de la des­prin­de­rea de impe­ri­ul sovi­e­tic, Repu­bli­ca Mol­do­va are nevo­ie de un res­tart care să o scoa­tă din zona gri a rela­ți­i­lor inter­națio­na­le, și să o ducă în rân­dul țări­lor civi­li­za­te, pen­tru că aco­lo îi este locul.

Nu va fi ușor, dar n-a fost ușor nici în 1989, atun­ci când am aprins fla­că­ra eli­be­ră­rii națio­na­le. Am reu­șit atun­ci, vom reu­și și acum. Repu­bli­ca Mol­do­va are nevo­ie de un par­tid româ­ne­sc, capa­bil să ofe­re o alter­na­ti­vă la actu­a­la cla­să poli­ti­că, un par­tid care să fie accep­tat ca par­te­ner de cla­sa poli­ti­că de la Bucu­rești, și mai ales un par­tid care să nu dez­a­mă­geas­că și să nu-și încal­ce anga­ja­men­te­le asu­ma­te”, sus­ți­ne Șala­ru.