Ce spune președintele CSM despre „x-urile” din hotărârile judecătorești

Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM), Vic­tor Micu sus­ți­ne că, per­so­nal, este de păre­rea că toa­te hotă­râri­le jude­că­to­rești tre­bu­ie să fie publi­ce, cu excep­ția celor pro­nun­ța­te în dosa­re exa­mi­na­te în ședin­țe închi­se sau în dosa­re care vizea­ză anu­mi­te cate­go­rii de infrac­țiu­ni, pre­cum cele sexu­a­le. Refe­ri­tor la deper­so­na­li­za­rea hotă­râri­lor, Vic­tor Micu cre­de că ar tre­bui ani­ni­mi­za­te doar locul și data naș­te­rii, patro­ni­mi­cul și codul per­so­nal. Cât des­pre moda­li­ta­tea de ano­ni­mi­za­re, șeful CSM recu­noaș­te că până la acest moment nu exis­tă o prac­ti­că regle­men­ta­tă și obli­ga­to­rie pen­tru toa­te instan­țe­le din R. Mol­do­va pri­vind modul de blu­ra­re a date­lor, de ace­ea pe por­ta­lul jude­că­to­ri­i­lor se găsesc hotă­râri, atât pli­ne de „x-uri”, cât și cele care con­țin ini­ția­le­le per­soa­ne­lor viza­te în dosar. Decla­ra­ți­i­le au fost făcu­te de pre­șe­din­te­le CSM în cadrul unui inter­viu pen­tru agora.md, în care aces­ta, fiind între­bat, nu poa­te numi data exac­tă de când au înce­put a fi deper­soan­li­za­te hotă­râri­le.

„Pot să vă spun… E clar că după adop­ta­rea Regu­la­men­tu­lui (Regu­la­ment pri­vind modul de publi­ca­re a hotă­râri­lor jude­că­to­rești pe por­ta­lul unic al instan­țe­lor jude­că­to­reși, modi­fi­cat de CSM la 21 iunie 2016) au înce­put să fie deper­soan­li­za­te. Ele erau deper­so­na­li­za­te și ante­ri­or. Dacă vor­bim des­pre cele refe­ri­tor la infrac­țiu­ni care s-au exa­mi­nat în ședin­ță închi­să, între­ba­rea nici nu se dis­cu­tă, ele nici nu se publi­că, în pri­mul rând… Legea pri­vind date­le cu carac­ter per­so­nal a intrat în vigoa­re ante­ri­or, iar noi, CSM și CSJ am fost „bom­bar­dați” cu diver­se demer­su­ri din par­tea Cen­tru­lui (Cen­trul Națio­nal pen­tru Pro­tec­ția Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal – CNPDCP) cu pri­vi­re la pro­tec­ția date­lor cu carac­ter per­so­nal, cu între­ba­rea: de ce nu res­pec­tăm legea în cau­ză, de ce sis­te­mul jude­că­to­resc nu res­pec­tă legea în cau­ză? Asta pen­tru că se publi­cau inte­gral hotă­râri­le, adi­că și păr­ți­le pe dosar, obiec­tul, în une­le hotă­râri se publi­ca chiar și domi­ci­li­ul și numă­rul codu­lui per­so­nal. Anul tre­cut a înce­put mai con­cret ca să fie imple­men­ta­tă legea în cau­ză de către sis­te­mul jude­că­to­resc”, a decla­rat Vic­tor Micu, între­bat fiind când exact au înce­put a fi deper­so­na­li­za­te hotă­râri­le.

Între­bat dacă exis­tă vreo legă­tu­ră între adop­ta­rea, la 21 iunie 2016, a nou­lui Regu­la­ment pri­vind modul de publi­ca­re a hotă­râri­lor jude­că­to­rești pe por­ta­lul unic al instan­țe­lor jude­că­to­reși și emi­te­rea unei sen­tin­țe în dosa­rul Filat, la 27 iunie 2016, Vic­tor Micu a infir­mat că Regu­la­me­t­nul ar fi fost apro­bat pen­tru a nu fi făcu­tă publi­că hotă­rârea de con­dam­na­re a fos­tu­lui pre­mi­er pen­tru coru­pe­re pasi­vă și tra­fic de influ­en­ță.

„Nu cred că are vreo legă­tu­ră cu acest eve­ni­ment. Nu am date, dar pot să vă spun că îna­in­te, încă din 2014, de când sunt în CSM, țin min­te că au fost niș­te întru­ni­ri cu repre­zen­tan­ții CNPDCP care îna­in­tau demer­su­ri. Până la urmă ei au și drep­tu­ri să ne apli­ce sanc­țiu­ni, dacă nu se res­pec­tă legea. Așa a fost. Nu are nicio legă­tu­ră una cu alta. Tre­bu­ia mai îna­in­te să adop­tăm regu­la­men­tul în cau­ză. Până la urmă, vă spun opi­nia mea per­so­na­lă, s-a for­mat un grup de lucru încest sens pen­tru a sta­bi­li cum ar fi bine să găsim mij­lo­cul, în sen­sul că pe de o par­te să nu încăl­căm legea, iar pe de altă par­te, ca să nu încăl­căm drep­tul altor per­soa­ne pen­tru a cău­ta hotă­râri­le”, a expli­cat Vic­tor Micu.