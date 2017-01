Cetățenie românească mai ieftină din 1 februarie

​Pasa­poar­te­le româ­nești pen­tru cetă­țe­nii R.Moldova NU vor fi eli­be­ra­te gra­tu­it de la 1 febru­a­rie 2017, așa cum anun­ță mai mul­te publi­ca­ții, inclu­siv de pes­te Prut, după ce Kla­us Ioha­nis a pro­mul­gat “legea celor 102 taxe”. Totuși, basa­ra­be­nii vor fi scu­tiți de mai mul­te taxe în pro­ce­sul re redo­bân­di­re a cetă­țe­ni­ei.

Din cele 102 taxe care vor fi eli­mi­na­te, 6 taxe pro­vin din Ordo­nan­ta Guver­nu­lui nr.24/1992 pri­vind sta­bi­li­rea anu­mi­tor ser­vi­cii publi­ce si a taxe­lor per­ce­pu­te pen­tru pres­ta­rea aces­to­ra pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei.

eli­be­ra­rea unui pasa­port elec­tro­nic, a unui pasa­port sim­plu tem­po­rar sau a altui docu­ment de tre­ce­re a fron­ti­e­rei, pro­cu­ra­rea unui act judi­ci­ar sau extra­ju­di­ci­ar, la cere­rea unor per­soa­ne fizi­ce sau juri­di­ce strai­ne, eli­be­ra­rea de ade­ve­rin­te, pre­cum si alte ser­vi­cii pres­ta­te de autoritati.(Dir Gen Pasa­poar­te MAI + Dep Con­su­lar MAE + Insp Gen Imi­gra­ri + DEPABD). Aceas­ta taxa era in valoa­re de 22 lei

Acor­da­rea ceta­te­ni­ei roma­ne (ANC). Aceas­ta era in valoa­re de 191 lei

Supra­le­ga­li­za­rea sigi­li­i­lor si a sem­na­tu­ri­lor de pe un act ofi­ci­al (Dep Con­su­lar MAE). Aceas­ta era in valoa­re de 25 lei

Supra­le­ga­li­za­rea sigi­li­i­lor si a sem­na­tu­ri­lor de pe un cer­ti­fi­cat de ori­gi­ne a mar­fu­ri­lor, de pe o fac­tu­ra comer­ci­a­la sau de pe ori­ce alt docu­ment cerut la expor­tul ori impor­tul mar­fu­ri­lor (Dep Con­su­lar MAE). Aceas­ta era in valoa­re de 47 le i

i iden­ti­fi­ca­rea unei per­soa­ne pe teri­to­ri­ul Roma­niei (Insp Gen Imi­gra­ri + DEPABD). Aceas­ta era in valoa­re de 35 lei

In cazul in care va afla­ti in strai­na­ta­te si ave­ti nevo­ie de eli­be­ra­rea unui pasa­port sau a unui titlu de cala­to­rie de la misiu­ni­le diplo­ma­ti­ce si ofi­ci­a­le ale Roma­niei in strai­na­ta­te, nu mai tre­bu­ie sa pla­ti­ti taxa per­ce­pu­ta de aces­tia, in valoa­re de 40 de euro, con­form News.ro. Anu­me aceas­tă nor­mă se refe­ră și la cetă­țe­nii R.Moldova care dețin cetă­țe­nia româ­nă. Ast­fel, aceștia își pot per­fec­ta pașa­por­tul româ­ne­sc și la Chi­și­nău, pla­tind doar cos­tul lui, nu și taxe­le con­su­la­re afe­ren­te.

Alte taxe care au fost eli­mi­na­te in urma pro­mul­ga­rii legii nr.1/2007 sunt urma­toa­re­le 4 taxe, intro­du­se in urma apli­ca­rii Ordo­nan­tei Gvu­er­nu­lui nr.128/2000 pri­vind sta­bi­li­rea unor taxe pen­tru ser­vi­ci­i­le pres­ta­te pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce si juri­di­ce de catre Minis­te­rul Admi­nis­tra­ti­ei si Inter­ne­lor:





Taxa pen­tru eli­be­ra­rea cer­ti­fi­ca­te­lor de cazi­er judi­ci­ar. Aceas­ta era in valoa­re de 10 lei

Apli­ca­rea apos­ti­lei pe actul ofi­ci­al admi­nis­tra­tiv, la soli­ci­ta­rea per­soa­ne­lor fizi­ce. Aceas­ta era in valoa­re de 22 lei

Apli­ca­rea apos­ti­lei pe actul ofi­ci­al admi­nis­tra­tiv, la soli­ci­ta­rea per­soa­ne­lor juri­di­ce s i în cazul repre­zen­ta­rii titu­la­ru­lui actu­lui de catre un avo­cat. Aceas­ta era in valoa­re de 44 lei

Inre­gis­tra­rea cere­rii pen­tru apli­ca­rea apos­ti­lei. Aceas­ta era in valoa­re de 3 lei.

Pre­se­din­te­le Kla­us Iohan­nis a pro­mul­gat. Legea prin care sunt eli­mi­na­te 102 taxe nefis­ca­le, dupa ce Par­la­men­tul a res­pins, la fina­lul lunii decem­brie, cere­rea sa de ree­xa­mi­na­re in care soli­ci­ta exclu­de­rea taxei Radio-TV din tex­tul legii. Legea a fost pro­mul­ga­ta in ulti­ma zi a ter­me­nu­lui legal pe care il avea la dis­po­zi­tie, scrie wall-street.ro.