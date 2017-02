A treia ediție a concursului FIRST LEGO League

Se dă start celei de-a tre­ia edi­ții FIRST LEGO Lea­gue Mol­do­va la care vor par­ti­ci­pa pes­te 300 de ele­vi din toa­tă țara. Eve­ni­men­tul va avea loc sâm­bă­tă, 25 febru­a­rie, înce­pând cu ora 10:20, la Lice­ul Teo­re­tic Ghe­or­ghe Asa­chi din Chi­și­nău.

FIRST LEGO Lea­gue le ofe­ră copi­i­lor și ado­les­cen­ți­lor o expe­rien­ță de învă­ța­re uni­că, care are la bază lucrul în echi­pă, cer­ce­ta­rea, des­co­pe­ri­rea și tes­ta­rea solu­ți­i­lor, rezol­va­rea pro­ble­me­lor și accep­ta­rea pro­vo­că­ri­lor, toa­te aces­tea aso­ci­a­te cu o doză bună de dis­trac­ție. La eve­ni­men­tul din acest an sunt aștep­ta­te 45 de echi­pe din 21 de loca­li­tă­ți ale țării, care s-au pre­gă­tit de com­pe­ti­ție timp de 2 luni.

FIRST LEGO Lea­gue este un con­curs cap­ti­vant în dome­ni­ul teh­no­lo­gi­ei și robo­ti­cii, care se des­fă­șoa­ră în pre­zent în 88 de țări ale lumii și la care par­ti­ci­pă pes­te 255 mii de tine­ri. În Repu­bli­ca Mol­do­va pri­ma edi­ție FIRST LEGO Lea­gue a fost orga­ni­za­tă în 2015. La edi­ția din 2016 au par­ti­ci­pat cir­ca 80 de copii și ado­les­cen­ți din 10 insti­tu­ții de învă­țământ. În pre­zent Pro­gra­mul Națio­nal de stu­di­e­re a robo­ti­cii „ROBOCLUB” este imple­men­tat în 76 de insti­tu­ții edu­ca­țio­na­le și 7 bibli­o­te­ci publi­ce.

Cere­mo­n­ia de pre­mi­e­re va avea loc dumi­ni­că, 26 febru­a­rie, cu înce­pe­re de la ora 16.00.