Povestea meşterului popular care a „îmblânzit” lemnul

Lem­nul este mate­ri­a­lul moa­le care tră­ieş­te, res­pi­ră şi se lasă mode­lat în mâi­ni­le diba­ce ale arti­ş­ti­lor. „Chiar şi dintr-o butu­ru­gă poţi crea ceva nemai­po­me­nit, dacă îţi pla­ce cu ade­vă­rat ceea ce faci”, este de păre­re Dumi­tru Oase­re­le, meş­ter popu­lar din Călă­ra­şi.

Pasiu­nea pen­tru sculp­tu­ra în lemn l-a găsit când era depar­te de casă. Anu­me dorul a fost cel care l-a învă­ţat, l-a inspi­rat şi moti­vat să cre­e­ze ceva cu pro­pri­i­le mâi­ni. „Cio­pleam lem­nul şi eram cu gân­dul la fami­lie. Aşa îmi ali­nam dorul şi mă des­co­pe­ream. Nici nu m-aş fi gân­dit vreo­da­tă că pot să schi­ţez ceva cu pro­pri­i­le mâi­ni, iar lucră­ri­le cre­a­te de mine să pla­că oame­ni­lor”, recu­noa­ş­te meş­te­rul.

Limbile meşteşugurilor

Anii ’90 au fost des­tui de grei. În acea peri­oa­dă lucra la o şcoa­lă pro­fe­sio­na­lă din Călă­ra­şi ca maes­tru de instru­i­re şi pre­gă­ti­re a spe­cia­li­ş­ti­lor pen­tru gos­po­dă­ria agri­co­lă. Însă, cu banii câş­ti­ga­ţi nu mai izbu­tea să-şi întreţi­nă fami­lia. A fost nevo­it să ple­ce la mun­că pes­te hota­re. Des­pă­rţi­rea de cei dra­gi îl chi­nu­ia şi, ca să-şi îmblân­zeas­că dorul, a înce­put să facă o ramă pen­tru foto­gra­fia cu cele mai dra­gi per­soa­ne din via­ţa lui: fii­ca şi soţia. „Aco­lo, depar­te de casă, în Cehia, am prins gus­tul pen­tru pre­lu­cra­rea lem­nu­lui. Când aveam puţin timp liber, cio­pleam într-o buca­tă de lemn. Am reu­şit, chiar dacă erau pri­me­le mele lucră­ri şi nu aveam nicio expe­rienţă”, îşi amin­teş­te Dumi­tru Oase­re­le.

Au urmat nopţi nedor­mi­te de stu­di­e­re. „Am citit foar­te mul­te cărţi, ca să fiu în sta­re să înţe­leg aceas­tă lume a meş­te­ri­lor care se ocu­pă de cio­pli­rea lem­nu­lui. Fie­ca­re meş­teşug îşi are pro­pria lim­bă, pe care o înţe­le­gi doar dacă o înveţi”, ne spu­ne băr­ba­tul. Expe­ri­men­tând, şi-a des­co­pe­rit şi talen­tul de a pic­ta. „Pe par­cur­sul ani­lor pot apă­rea tot felul de abi­li­tă­ţi, pe care nu tre­bu­ie doar să le des­co­pe­ri, ci şi să le dezvo­lţi”, zâm­beş­te Dumi­tru.

Cu câţi­va ani în urmă, el a deve­nit şi mem­bru al Uniu­nii Meş­te­ri­lor Popu­la­ri din R. Mol­do­va. Între­bat cât de uşor este să fii meş­ter popu­lar în R. Mol­do­va, aces­ta a oftat, privindu-şi mâi­ni­le bătă­to­ri­te. „Este greu. Tră­ieş­ti doar din banii pe care îi câş­ti­gi din vân­za­rea lucră­ri­lor tale… Cum­pă­ră­to­ri sunt, majo­ri­ta­tea mol­do­ve­ni­lor ple­ca­ţi pes­te hota­re. Mol­do­ve­nii răma­şi aca­să nu au bani nici măcar să-şi achi­te fac­tu­ri­le, ce să mai zicem de pro­cu­ra­rea unor pie­se de decor. Ei doar vin, se uită, spun că le pla­ce şi plea­că”, sus­pi­nă meş­te­rul.

„Orice lucrare porneşte de la o imagine”

Lem­nul în mâi­ni­le lui capă­tă o nouă via­ţă. A lucrat cu fibra moa­le şi fra­gi­lă a lem­nu­lui de tei, dar şi cu duri­ta­tea celui de măr şi nuc. „Lem­nul de tei este mai moa­le şi mai uşor de mode­lat, iar cel de nuc este mai rigid şi cu carac­ter”, expli­că maes­trul. Până la urmă, a dat pre­fe­rinţă teiu­lui, că e mai „domol”, se usu­că bine, e moa­le pen­tru tăi­şul dălţii, iar la vop­si­re poţi obţi­ne efec­te de nedes­cris, remar­că artis­tul. Obiec­te­le sale sunt aco­pe­ri­te cu un strat de vop­sea natu­ra­lă obţi­nu­tă din coa­jă ver­de de nucă. „Apoi îl şle­fu­ieş­ti puţin ca să-i con­tu­re­zi umbre­le nece­sa­re”, ada­u­gă Dumi­tru, meş­te­rul care găseş­te fru­mu­seţea în fie­ca­re nod, în fie­ca­re butu­ru­gă. „Îmi pla­ce pre­lu­cra­rea artis­ti­că a lem­nu­lui, pen­tru că nu faci risi­pă de nimic. Din fie­ca­re bucă­ţi­că de lemn, ori­cât de mică ar fi, reu­şeş­ti să faci ceva bun, doar dacă vrei acest lucru şi mun­ceş­ti mult. Ori­ce lucra­re pe care o faci por­neş­te de la o infor­ma­ţie, de la o ima­gi­ne. O schi­ţe­zi şi apoi te apu­ci să cio­pleş­ti”, poves­teş­te meş­te­rul, ezi­tând cu mâi­ni­le sus­pen­da­te în aer, de par­că ar ţine în pal­mă o buca­tă de lemn.

Prin­tre lucră­ri­le sale găsim foar­te mul­te lin­gu­ri din lemn cu mâne­re­le cio­pli­te în for­mă de peş­ti, figu­ri geo­me­tri­ce, păsă­ri etc. A înce­put să facă tacâ­mu­ri din lemn în urmă cu cin­ci ani, la ini­ţi­a­ti­va ele­vi­lor săi. „Reve­nit din Cehia, am înce­put să lucrez ca pro­fe­sor de edu­ca­ţie teh­no­lo­gi­că la lice­ul din oraş. Într-o zi, ele­vii mi-au adus o ima­gi­ne cu o lin­gu­ră din lemn şi m-au rugat să încer­căm să facem şi noi una la fel. Am încer­cat, am reu­şit şi ne-a plă­cut atât de mult, încât nu m-am mai oprit. Şi acum îmi amin­tesc pri­ma lin­gu­ră pe care am confecţionat-o. Avea pe mâner două lebe­de cu gâtu­ri­le împle­ti­ci­te, sim­bo­li­zând dra­gos­tea şi fami­lia. Fie­ca­re lin­gu­ră vine cu un mesaj, tre­bu­ie doar să o pri­veş­ti şi să încer­ci să-l citeş­ti”, spu­ne Dumi­tru Oase­re­le.

Cu toa­te aces­tea, artis­tul recu­noa­ş­te că-i pla­ce cel mai mult să cre­e­ze lucru­ri care au la bază moti­ve fito­mor­fe. „Moti­vul viţei de vie, frun­zei de ste­jar sau frun­zei de arţar, toa­te aces­tea mă încân­tă… Acum vreau să cre­ez o lucra­re din lemn în for­mă de cap de cerb”, zâm­beş­te meş­te­rul popu­lar.