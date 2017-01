Mihai Moroşanu: Siberia din amintiri

A fost cel care s-a opus regu­li­lor impu­se de comu­ni­ş­ti. A lup­tat pen­tru lim­ba, isto­ria şi dem­ni­ta­tea basa­ra­be­ni­lor. A îndu­rat sără­cia, pier­de­rea, dorul de casă, fiind dus în înde­păr­ta­ta Sibe­rie. S-a ridi­cat în picioa­re şi a ripos­tat când a auzit că monu­men­tul lui Şte­fan cel Mare tre­bu­ia să fie stră­mu­tat din cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, pen­tru a face loc monu­men­tu­lui lui Lenin.

Mihai Moroşa­nu este un nume cunos­cut al miş­că­rii disi­den­te din RSS Mol­do­ve­neas­că. Din vâr­stă fra­ge­dă, a cunos­cut pe pro­pria pie­le oro­ri­le regi­mu­lui tota­li­tar. A sufe­rit, dar nu şi-a ple­cat capul şi s-a con­frun­tat cu laşii din sis­te­mul infect de atun­ci, dar şi de acum.

Nouă ani în Siberia

S-a năs­cut la 21 noiem­brie 1939, la Drep­că­u­ţi, judeţul Hotin, în fami­lia ţăra­ni­lor Vic­tor şi Tatia­na Moroşa­nu. Tatăl său lucra din greu ca să întreţi­nă cei patru copii, soţia şi pe mama sa. În apri­lie 1949, tre­cut în lis­ta chia­bu­ri­lor (ţăran bogat, n.r.), tatăl lui Mihai Moroşa­nu este ares­tat şi con­dam­nat la şap­te ani. În ace­la­şi an, la 6 iulie, fami­lia Moroşa­nu este depor­ta­tă în Sibe­ria.

„Puţi­ni copii înţe­le­geau tra­ge­dia prin care tre­ceau, dar eu am simţit-o, am trăit-o cu fie­ca­re celu­lă a cor­pu­lui meu. Am memo­rat fie­ca­re frag­ment din acei ani cum­pli­ţi. Une­o­ri, pri­meam scri­so­ri de la buni­cii mamei, răma­şi în Mol­do­va. Ele ne încă­l­zeau ini­mi­le şi ne făceau să plân­gem de dor şi dis­pe­ra­re. Buni­cii ne rugau să con­tu­răm pe hâr­tie for­ma mâi­ni­lor noas­tre, ca să ne sim­tă mai aproa­pe”, îşi amin­teş­te Mihai Moroşa­nu, încer­când să-şi stă­pâ­nea­să lacri­mi­le. „Îmi aduc amin­te de ace­le tim­pu­ri şi îmi vine să plâng. Fie­ca­re amin­ti­re o tră­iesc cu inten­si­ta­te chiar şi după jumă­ta­te de secol”, măr­tu­ri­seş­te băr­ba­tul.

Potri­vit arhi­ve­lor isto­ri­ce, depor­tă­ri­le din Basa­ra­bia au fost o for­mă a repre­siu­nii poli­ti­ce puse în prac­ti­că de sovi­e­ti­ci. Dez­ră­dă­ci­na­rea oame­ni­lor care ocu­pau fun­cţii impor­tan­te, erau gos­po­da­ri şi au con­tri­bu­it la dezvol­ta­rea sate­lor şi a ora­şe­lor în care tră­iau, era sco­pul de bază a celor trei valu­ri de depor­tă­ri. Cel mai mare val al depor­tă­ri­lor a fost cel din 1949, când pes­te 11.000 de fami­lii, adi­că pes­te 35.000 de oame­ni, au fost duşi în Sibe­ria sau Kaza­hs­tan. Însă, isto­ri­cii afir­mă că aces­te cifre nu reflec­tă nici pe depar­te toa­te dra­me­le mol­do­ve­ni­lor.

„În fie­ca­re noap­te, în genun­chi, mama se ruga Dom­nu­lui să mai păşim cân­d­va pe pămân­tul ţări­şoa­rei noas­tre. Buni­ca nu mai avea spe­ranţe. Toa­te i-au fost spul­be­ra­te când a văzut un docu­ment pe care era scris că sun­tem exi­la­ţi „навечно” (pen­tru tot­dea­u­na, trad.)”, îşi amin­teş­te băr­ba­tul.

Via­ţa în Sibe­ria era nemi­loa­să. Aco­lo nu aveai odih­nă. Lucrai ca să nu mori. „În Sibe­ria, nu ne dădeau nimic, abso­lut nimic, nici măcar un car­tof stri­cat. Lucram de mici, eu şi fra­te­le meu gea­măn. Unde ne tri­mi­teau, aco­lo lucram. Eram tri­mi­şi la cele mai gre­le mun­ci. Nu ţineau cont că eram mici. La 15 ani mi-am pier­dut mâna într-un acci­dent de mun­că. Fabri­ca a plătit des­pă­gu­bi­ri sta­tu­lui, iar eu niciun ban de tra­ta­ment”, spu­ne Moroşa­nu.

„Am stat în Sibe­ria nouă ani. Am fost eli­be­ra­ţi în 1958, cu con­di­ţia că tră­im ori­un­de în afa­ră de locul de baş­ti­nă. Tot­o­da­tă, am fost lip­si­ţi de drep­tul de a ne cere ave­rea con­fis­ca­tă. Buni­ca a murit cu două săp­tămâ­ni îna­in­te de reve­ni­rea în Mol­do­va. A rămas aco­lo pe veci”, poves­teş­te Mihai Moroşa­nu.

Exilat, exmatriculat şi condamnat din motive politice

Reve­nind în sat, nu au găsit nimic din ce lăsa­se. Totul fuse­se con­fis­cat şi dis­trus, aşa că au luat via­ţa de la capăt. După şcoa­lă, în 1961, este admis la Facul­ta­tea de Ingi­ne­rie a Uni­ver­si­tă­ţii de Stat. Era în anul IV când la unul din cur­su­ri, pro­fe­so­rul anu­nţă că, potri­vit con­ce­pţi­ei sovi­e­ti­ce de arhi­tec­tu­ră, în fie­ca­re pia­ţă tre­bu­ie să fie ampla­sat doar un monu­ment. Întru­cât în Pia­ţa cen­tra­lă din Chi­şi­nău (pe atun­ci, Pia­ţa Vic­to­ri­ei, n.r.) sunt două monu­men­te, al lui Lenin şi al lui Şte­fan cel Mare, ulti­mul urmea­ză să fie trans­fe­rat în altă par­te a ora­şu­lui. „M-am ridi­cat şi am încer­cat să explic ile­ga­li­ta­tea aces­tei deci­zii, dar nu am fost luat în sea­mă. Se indig­nau când le spu­neam că, în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, ar tre­bui să rămâ­nă monu­men­tul lui Şte­fan cel Mare, pen­tru că el este mân­dria şi apă­ră­to­rul nos­tru. Ei, însă, îmi spu­neau că noi, mol­do­ve­nii, nu avem drep­tul să cerem, pen­tru că sun­tem doar 65% în ţară”, se revol­tă Moroşa­nu.

Atun­ci a decis să mear­gă la arhitectul-şef al ora­şu­lui, la Comi­te­tul oră­şe­ne­sc de par­tid şi să expli­ce fără­de­le­gea care urma să se pro­du­că. Nime­ni nu-l ascul­tă – sta­tu­ia lui Şte­fan cel Mare tre­bu­ie ream­pla­sa­tă. Pen­tru a împie­di­ca trans­fe­ra­rea monu­men­tu­lui, îi expe­di­a­ză o scri­soa­re lui Ivan Bodi­ul, prim-secretar al CC al PC al RSSM, şi înce­pe colec­ta­rea sem­nă­tu­ri­lor prin­tre stu­denţi. La 11 octom­brie 1964, la Chi­şi­nău se afla o dele­ga­ţie nume­roa­să din „republicile-surori”, care par­ti­ci­pa la sădi­rea „Ale­ii Pri­e­te­ni­ei” din Par­cul cen­tral. Tot atun­ci, Moroşa­nu şi alţi tine­ri depun flo­ri la monu­men­tul lui Şte­fan cel Mare, cu o pan­gli­că pe care scria „Din par­tea tine­re­tu­lui din Mol­do­va”.

Pes­te trei zile, Mihai Moroşa­nu este exma­tri­cu­lat de la Uni­ver­si­ta­te. „Am fost exma­tri­cu­lat, deşi nu aveam mână şi sin­gu­ra mea posi­bi­li­ta­te de a-mi asi­gu­ra via­ţa era să învăţ, ca ulte­ri­or să pot lucra. Nu au ţinut cont de asta. Nu a con­tat şi fap­tul că eram dis­ci­pli­nat, învă­ţam bine. M-au exma­tri­cu­lat pen­tru că am spus că monu­men­tul lui Şte­fan cel Mare tre­bu­ie să fie în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui”, poves­teş­te băr­ba­tul.

Pes­te puţin timp, este con­dam­nat la trei ani de închi­soa­re, pe motiv că a refu­zat să vor­beas­că ruseş­te într-un maga­zin. Este învi­nu­it de huli­ga­nism şi de încăl­ca­rea ega­li­tă­ţii naţio­na­le şi rasi­a­le. Este eli­be­rat cu zece luni mai devre­me de expi­ra­rea ter­me­nu­lui de pedeap­să, la 14 sep­tem­brie 1968 (în legă­tu­ră cu ani­ver­sa­rea a 50-a a „Marii Revo­lu­ţii Soci­a­lis­te din Octom­brie”).

„Când am ieşit din închi­soa­re, mi-au pro­pus să fiu mem­bru al PCUS, dar am refu­zat. Dacă aveam să joc după regu­li­le lor poa­te aveam să fiu vre­un direc­tor. Eu, însă, mereu am refu­zat să fiu mem­bru al orga­ni­za­ţi­i­lor de tip sovi­e­tic, pre­cum cele com­so­mo­lis­te sau comu­nis­te”, spu­ne Moroşa­nu.

Pes­te mai mulţi ani, Mihai Moroşa­nu a fost rea­bi­li­tat. „În cer­ti­fi­ca­tul de rea­bi­li­ta­re e scris că am fost jude­cat şi închis pe nedrept, din moti­ve poli­ti­ce. Din moti­ve poli­ti­ce am fost depor­ta­ţi şi tot din moti­ve poli­ti­ce am fost exma­tri­cu­lat de la Uni­ver­si­ta­te”, menţio­nea­ză el.

191 de „suflete”

În anul 1990, Mihai Moroşa­nu a fon­dat şi a fost pri­mul preşe­din­te al Aso­ci­a­ţi­ei Vic­ti­me­lor regi­mu­lui tota­li­tar comu­nist, lup­tând pen­tru drep­tu­ri­le celor care au sufe­rit sub regi­mul sovi­e­tic.

„Am lup­tat cel mai mult şi m-am revol­tat ca să curăţ faţa şi dem­ni­ta­tea nu doar a mea şi a părinţi­lor mei, dar a tutu­ror celor care au fost depor­ta­ţi şi con­dam­na­ţi pe nedrept. Am încu­ra­jat oame­nii, i-am împins din spa­te să nu tacă, să nu stea cu cape­te­le ple­ca­te. Am scris nume­roa­se scri­so­ri la insti­tu­ţi­i­le de stat ca să fie vota­tă legea pri­vind com­pen­sa­rea ave­rii con­fis­ca­te a depor­ta­ţi­lor”, spu­ne Moroşa­nu.

Din banii pe care i-a pri­mit pen­tru ave­rea con­fis­ca­tă a făcut o răs­tig­ni­re în memo­ria vic­ti­me­lor repre­siu­ni­lor regi­mu­lui tota­li­tar comu­nist. Răs­tig­ni­rea este ampla­sa­tă la Drep­că­u­ţi, raio­nul Bri­ce­ni. Pe părţi­le late­ra­le ale soclu­lui răs­tig­ni­rii au fost înscri­se nume­le tutu­ror celor depor­ta­ţi din Drep­că­u­ţi. „În total, sunt 191 de sufle­te, inclu­siv nume­le copi­i­lor care aveau vâr­sta de 3 luni când au fost depor­ta­ţi. Mulţi au murit în Sibe­ria. Mulţi au murit în închi­so­ri, fiind jude­ca­ţi pe nedrept”, amin­teş­te Moroşa­nu.

„Vreau reîntregirea Moldovei”

Pe 27 august 2016, s-au împli­nit 25 de ani de inde­pen­denţă a R. Mol­do­va. Cu toa­te aces­tea, Mihai Moroşa­nu susţi­ne că mai este mult până vom fi cu ade­vă­rat libe­ri. „Aceas­tă aşa-zisă liber­ta­te, unde comu­ni­ş­tii depun flo­ri la monu­men­tul lui Şte­fan cel Mare şi jură cre­dinţă şi dra­gos­te pen­tru ţară, este ca săru­tul lui Iuda. Ei sunt cei care au căl­cat în picioa­re inde­pen­denţa oame­ni­lor aces­tei ţări, ca acum tot ei să joa­ce rolul mari­lor eroi şi apă­ră­to­ri. Iată demo­cra­ţia noas­tră şi liber­ta­tea cu care ne lini­ş­tim”, opi­nea­ză el.

Între­bat ce tre­bu­ie să se schim­be în R. Mol­do­va în urmă­to­rii ani, ca să avem o ţară dezvol­ta­tă care să fun­cţio­ne­ze corect, Mihai Moroşa­nu ne-a spus: „Unii spun că vor Uni­rea Mol­do­vei cu Româ­nia, dar aceas­tă decla­ra­ţie este total greşi­tă. Vreau reîn­tre­gi­rea Mol­do­vei, pen­tru că nime­ni nu a visat să fie dus în Sibe­ria. Nouă nu ne tre­bu­ie niciun petic de pământ al Impe­ri­u­lui Rus, chiar dacă am mun­cit ani de zile aco­lo, am con­stru­it case în Sibe­ria de ghea­ţă. Noi vrem să ni se întoar­că sudul şi nor­dul, iar ruşii să-şi ia sâr­ma ghim­pa­tă. Iar pe poli­ti­cie­nii făţar­ni­ci i-aş pune la lucru, dar nu le-aş face vreo­da­tă ceea ce ne-au făcut ei, au des­pă­rţit fami­lii, au arun­cat în tem­ni­ţe oame­ni cin­sti­ţi şi şterg cu bure­te­le isto­ria ade­vă­ra­tă a popo­ru­lui nos­tru. Da, i-aş pune la lucru, măcar acum”, con­chi­de Mihai Moroşa­nu, omul care a sufe­rit, a plătit cu ani din via­ţă pen­tru drep­tul de a spu­ne că este român şi vor­beş­te lim­ba româ­nă.