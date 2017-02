Două feţe ale „medaliei Putin”

Tot fiind cu ochii pe Dodon, s-ar putea să ne sca­pe lucru­ri mult mai seri­oa­se, decât decla­ra­ți­i­le beli­coa­se ale „pre­șe­din­te­lui”. În pri­mul rând, e vor­ba de jocul de-a „datul la bot”, însce­nat de Pla­ho­t­niuc și Dodon… Expo­nen­ții prin­ci­pa­le­lor insti­tu­ții de stat s-au pos­tat în opo­zi­ție for­ma­lă unii față de alții și, în loc să se ocu­pe de pro­ble­me­le țării, se dau în spec­ta­col și se fac că „se bat cu pie­tre”, dar de fapt…

Am impre­sia că noi, cei din pre­să, sun­tem de mul­te ori prea gene­ro­și cu Igor Dodon, acordându-i prea mul­tă aten­ție și spa­țiu, iar pe alo­cu­ri și plă­ce­rea de a se desfă­ta în fudu­li­i­le (decla­ra­ți­i­le) sale bine căci­uli­te, dar goa­le, fără să ne dăm sea­ma că ne sca­pă lucru­ri mult mai impor­tan­te decât el și cei care îi pre­pa­ră decla­ra­ți­i­le și îi mân­gâie orgo­li­i­le. Nu zic, ar putea exis­ta o expli­ca­ție a aten­ți­ei pen­tru Dodon. Nu putem să nu ținem cont că Igor Niko­la­e­vi­ci a avut de mers până acum în două, cele mai impor­tan­te vizi­te ale sale în stră­i­nă­ta­te, una la Mosco­va și alta la Bru­xe­l­les, pri­ma pen­tru a i se închi­na și a expri­ma supușe­nie lui Putin și a doua, pen­tru a face dam­bla­ua Mosco­vei și a încer­ca să pună în cui rela­ți­i­le R. Mol­do­va cu Euro­pa și cu SUA. În pri­mul caz, a reu­șit, după cum era și de aștep­tat, mai mul­te, în al doi­lea, prac­tic – nimic, chiar dacă Igor Dodon a încer­cat să le dea de înțe­les și celor de la UE, și celor de la NATO că el nu va tole­ra o rela­ție stra­te­gi­că din­tre R. Mol­do­va și spa­ți­ul euro-atlantic și că (lua­ți sea­ma!) „io, pre­șe­din­te­le Dodon”, nu voi fi un al doi­lea Sne­gur, Lucin­schi, Voro­nin și, cu atât mai mult, un al doi­lea Timofti. Deși Dodon, de fapt, e nimic. După Mosco­va și Bru­xe­l­les, puțin pro­ba­bil să mai pri­meas­că Dodon invi­ta­ții în vizi­te ofi­ci­a­le. Cer­cul unor vizi­te seri­oa­se în stră­i­nă­ta­te (nu ca cea din Iran sau alte­le, pe care ar putea să i le aran­je­ze, neo­fi­ci­al, minis­te­rul rus de Exter­ne) s-a cam închis. Alte două vizi­te, cru­ci­a­le pen­tru un nou pre­șe­din­te și pen­tru des­ti­ne­le R. Mol­do­va – e vor­ba de Româ­nia și Ucrai­na, posi­bil să rămâ­nă în sus­pans pen­tru mai mul­tă vre­me. Apu­că­tu­ri­le anti­ro­mâ­nești și antiu­crai­ne­ne, pe care și le-a per­mis Dodon în cam­pa­nia elec­to­ra­lă și, mai ales, în cadrul vizi­tei sale în Rusia, nu-i vor fi iera­ta­te foar­te ușor. Decla­ra­ții de genul Româ­nia se face vino­va­tă de răz­bo­i­ul de la Nis­tru ori Cri­me­ea este pământ rusesc, sau să mer­gi în Rusia și să pui pro­ble­ma tra­ta­tu­lui de fron­ti­e­ră cu Româ­nia, când acest subiect (dacă, cum­va, exis­tă) e de dis­cu­tat cu Bucu­rești­ul și nu cu Mosco­va (ca să nu mai amin­tim și de alte lucru­ri), îl vor face sau deja l-au făcut pe Igor Dodon absent pen­tru mai mul­tă vre­me în rela­ți­i­le cu Româ­nia și Ucrai­na. Vizi­te­le sale la Mosco­va și la Bru­xe­l­les l-au decon­spi­rat total. Dodon e un președinte-jucărie. Una como­dă, pe care o joa­că Putin la Mosco­va și Pla­ho­t­niuc la Chi­și­nău sau, de ce nu, ar putea fi și o jucă­rie comu­nă a celor doi. Scri­am într-un alt edi­to­ri­al că în rela­ți­i­le Plahotniuc-Dodon (deși foar­te mul­te lucru­ri bat la ochi și nime­ni, în afa­ră de Dodon, nu mai nea­gă că Pla­ho­t­niuc l-a făcut pre­șe­din­te ) e nevo­ie de mai mul­tă cla­ri­ta­te, iar pen­tru asta e cazul să aflăm și să știm al cui „doc­tor Zor­ge” este V. Pla­ho­t­niuc? (E vor­ba de renu­mi­tul spi­on sovi­e­tic Richard Zor­ge, legen­da spi­o­na­ju­lui seco­lu­lui XX, care se pre­su­pu­ne că ar fi lucrat și pen­tru alte ser­vi­cii secre­te, decât cel sovi­e­tic). Sta­tu­tul lui Pla­ho­t­niuc, sub aspec­tul „vasa­li­tă­ții” sau „Por­ții” pe care o slu­jeș­te (nu e o regu­lă scri­să, dar sta­te­le mici sunt con­dam­na­te la asta), e foar­te neclar. Prac­tic, de la inde­pen­den­ță încoa­ce, este sin­gu­rul per­so­naj din poli­ti­cul mol­do­ve­ne­sc al celor aju­nși la pute­re (și modul în care a ajuns la pute­re e și asta o subîn­tre­ba­re din ace­eași între­ba­re) des­pre care nu se știe sau des­pre care nu putem spu­ne, așa cum am putut-o face des­pre alții, ce „caftan” poar­tă și sub al cui „scep­tru” este. Al Mosco­vei? Ori sub mai mul­te? În cer­cul diplo­ma­ți­lor stră­i­ni de la Chi­și­nău s-a întâm­plat să auzim de mai mul­te ori că pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va tre­bu­ie să fie al Mol­do­vei. Dar într-o lume bipo­la­ră, pene­tra­tă în lung și în lat de încă­ie­ră­ri și lup­te (vizi­bi­le sau abso­lut invi­zi­bi­le) pen­tru domi­na­ție și reîm­păr­ți­re a sfe­re­lor de influ­en­ță în lume, e greu sau aproa­pe impo­si­bil să fii doar al Mol­do­vei, un stat mic și acci­den­tal, care nu poa­te nici supra­vie­țui de unul sin­gur, nici se apă­ra. Iar o inde­pen­den­ță decla­ra­tă, dar nea­pă­ra­tă, e poves­te. Nimic mai mult. Și mă întorc aici din nou la între­ba­rea: al cui „Zor­ge” este Pla­ho­t­niuc, ce cin poar­tă și ce va fi, dacă mâine-poimâine sau după ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, anti­ci­pa­te sau ordi­na­re, asu­pra căro­ra „vră­jesc” în doi Pla­ho­t­niuc și Dodon, ca să le câști­ge, se demon­strea­ză că Dodon și Pla­ho­t­niuc poar­tă ace­eași „cru­ce” și sunt două fețe ale ace­le­iași meda­lii, cu Putin pe ea? E posi­bil? De ce nu? E catas­tro­fă? S-ar putea. Ziceam la înce­put că, tot fiind cu ochii pe Dodon, s-ar putea să ne sca­pe lucru­ri mult mai seri­oa­se, decât decla­ra­ți­i­le beli­coa­se ale „pre­șe­din­te­lui”. În pri­mul rând, e vor­ba de jocul de-a „datul la bot”, însce­nat de Pla­ho­t­niuc și Dodon, pe care îl joa­că, de la înves­ti­rea lui Dodon încoa­ce, Par­la­men­tul, Guver­nul și Pre­șe­din­ția (per­so­nal pre­șe­din­te­le). Expo­nen­ții prin­ci­pa­le­lor insti­tu­ții de stat s-au pos­tat în opo­zi­ție for­ma­lă unii față de alții și, în loc să se ocu­pe de pro­ble­me­le țării, se dau în spec­ta­col, joa­că tea­tru și se fac că „se bat cu pie­tre”, dar de fapt își fac reci­proc ima­gi­ne elec­to­ra­lă și se pre­gă­tesc de anti­ci­pa­te. Ce face Dodon? Arun­că în guver­na­re (PDM) cu „pie­tre­le” care-i con­vin lui elec­to­ral: „nu” mili­ar­du­lui furat, tre­cut pe sea­ma popu­la­ți­ei, „nu” pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, „nu” Biro­u­lui NATO la Chi­și­nău, „nu” Acor­du­lui RM-UE, „da” Uniu­nii Eura­si­a­ti­ce, „da” pre­zen­ței mili­ta­re ruse la Nis­tru, „da” fede­ra­li­ză­rii R. Mol­do­va, „da” ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le din stân­ga Nis­tru­lui și tot așa. Ce face Par­la­men­tul și Guver­nul? Arun­că, prin Filip, Can­du și Pla­ho­t­niuc, în Dodon cu „pie­tre­le” lor (un alt șir de „da” și „nu”): „nu” fede­ra­li­ză­rii, „nu” arma­tei ruse la Nis­tru, „nu” sepa­ra­tis­mu­lui trans­nis­trean, „nu” Uniu­nii Eura­si­a­ti­ce, „da” Biro­u­lui NATO la Chi­și­nău, „da” Acor­du­lui cu UE etc. Deci, joa­că min­gea între ei, își dau pasă unul altu­ia și bat golu­ri. În poar­ta cui? Desi­gur, a elec­to­ra­tu­lui, care cre­de că ei chiar lup­tă pen­tru bine­le lui. Că de făcut, Dodon încă nu a făcut nimic (decla­ra­ți­i­le nu sunt fap­te). Nici guver­na­rea nu prea are cu ce se afi­șa. Și nici de pe urma guver­nă­rii nu se văd urme.