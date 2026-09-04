VIDEO „Nu putem aștepta până când suntem ucise”. Protest în fața MAI împotriva violenței asupra femeilor 

Mai multe persoane au protestat vineri, 4 septembrie, în fața Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cerând autorităților să ia măsuri mai eficiente pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Protestul a avut oc după ce, pe 31 august, o femeie din raionul Criuleni, ar fi fost ucisă de soțul ei, deși solicitase anterior protecția statului.

Ziarul de Gardă a discutat cu câțiva dintre participanți despre măsurile pe care le consideră necesare pentru ca femeile aflate în situații de risc să fie protejate. Aceștia au vorbit despre necesitatea unor schimbări la nivelul sistemului, aplicarea efectivă a legislației și responsabilizarea agresorilor.