VIDEO VOX: Raziile antidrog ale poliției. Soluții pentru combaterea traficului și consumului de droguri

În ultimele săptămâni, Poliția a anunțat descinderi și razii antidrog în mai multe localuri din Chișinău, inclusiv într-un spațiu utilizat pentru organizarea petrecerilor de muzică electronică, fapt care a provocat un val de reacții și nemulțumiri în spațiul public. Am întrebat câțiva locuitori ai capitalei ce părere au despre controalele antidrog ale Poliției și cum văd ei soluționarea problemei consumului și traficului de droguri?

„E foarte corectă. Și dacă poliția ar sta toată ziua și ar urmări ce se face chiar și la fiecare oprire. Asta e ceva de neredat, a fumat, a aruncat pe unde merge. Eu socot că la fiecare, măcar peste o oprire, trebuie să stea polițistul și să facă ordine”.

„Aș spune că pare destul de represiv, pentru că am experiență, am locuit în Rusia, sunt din diaspora, dar sunt repatriat. Și aș spune că, din păcate, nu putem începe să persecutăm reprezentanți ai culturii, artiști alternativi, pentru că asta ar putea duce la probleme cu libertățile în alte domenii. Ar putea să aibă loc în alte formate, dar nu la evenimente de masă. Am văzut asta întâmplându-se și în Rusia, când intră în orice instituție, sau în Belarus, și te obligă să stai întins cu fața în jos. Aceasta este o cale a violenței, nu a respectului, nu a garantării drepturilor omului. Iar R. Moldova are obligații pozitive față de cetățenii săi. Să le protejeze drepturile în primul rând, să nu le încalce”.

„Trebuie lumea să fie mai informată, asta este real, sunt și foarte multe cazuri care sunt acoperite, nu mai spunem de care s-au vorbit până acuma. Personal, am fost în Germania, iar acolo e strașnic ce am văzut în subterane, cu tineret. Am spus, important să nu ajungem și la noi așa”.

„De ce nu luptă împotriva alcoolismului? De ce nu luptă împotriva a ceea ce se vinde, țigări, alcool, peste tot ? De la cele mai ușoare, la cele mai dure. De ce nu vorbește nimeni despre asta, pentru că e mult mai dăunător decât…

Cred că pur și simplu se tem că, dacă oamenii încep să consume droguri, vor înceta să mai cumpere alcool. Și alcoolul își primește partea lui din buget. Atât. Calculul e simplu. Ei bine, asta cred eu. Și oamenii vor deveni mai calmi. Și nu le va mai păsa deloc ce se întâmplă în lume. Dar sunt împotriva drogurilor tari. Cred că e inacceptabil. Și în ceea ce privește drogurile ușoare, fiecare are dreptul să aleagă. Cineva a fumat o țigară și a fumat toată viața, altul a fumat-o, a aruncat-o iar apoi toată viața nu a mai fumat”.