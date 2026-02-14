Control de amploare într-un local de agrement: peste 100 de persoane au fost verificate și câteva tipuri de droguri ridicate

Noaptea trecută, polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Astfel, peste 100 de persoane verificate și ridicată marijuana, PVP (sare), hașiș, ecstasy și cocaină.

„Oamenii legii au intervenit prompt, iar o parte dintre persoanele prezente au încercat să scape de droguri, aruncându-le pe jos”, scrie IGP.

În total, oamenii legii au identificat 107 persoane, 19 dintre ele find conduse pentru expertiză narcologică.

Substanțele depistate au fost ridicate și transmise la expertiză, iar oamenii legii continuă acțiunile procesuale.