VIDEO De la X la Z: Primele computere au fost femei | Bărbații – campioni la Nobeluri | „Baba se piaptănă” la Guvern

De 8 martie dăruim femeilor și bărbaților o discuție despre cum a fost și cum este egalitatea în știință și societate. Vorbim despre primele femei cercetătoare, despre femeile care făceau știință pe când nu aveau dreptul să dețină diplome de studii, despre modul în care se furau descoperirile științifice, despre egalitatea de gen în Moldova, despre lipsa scriitoarelor pe Aleea Clasicilor și despre necesitatea unei Alei a Curajului, despre sensul actual al proverbelor vechi și despre ce e mai bine să facem în luna martie.

În podcastul „De la X la Z”, jurnalista Alina Radu și fiica ei, Ilinca, doctorandă la Universitatea Cambridge, discută despre politică, știință, internet și alte subiecte importante din viața cotidiană. Podcastul apare lunar, pe zdg.md și pe canalul de youtube al Ziarului de Gardă.