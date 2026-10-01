ZONA DE SECURITATE Structurile de forță din stânga Nistrului au desfășurat exerciții militare pe poligonul din apropierea aerodromului din Tiraspol

Mai multe obiecte pirotehnice au fost observate pe cer, în prima jumătate a zilei de 1 octombrie, în zona municipiului Tighina (Bender). Imaginile au fost surprinse în apropierea Cetății Tighina, în timp ce în zonă se aflau și mai mulți turiști. Potrivit informațiilor publicate de Zona de Securitate, obiectele observate pe cer ar fi de tip pirotehnic și sunt utilizate în mod tradițional în cadrul exercițiilor desfășurate de structurile de forță din regiunea transnistreană.

Filmările au fost transmise redacției Zona de Securitate de către martori aflați la fața locului. Potrivit sursei citate, în aceeași perioadă, structurile de forță de la Tiraspol au desfășurat exerciții militare pe poligonul din apropierea aerodromului din Tiraspol.

Pretinsele autorități de la Tiraspol nu ar fi anunțat în prealabil despre desfășurarea exercițiilor.

Imaginile au apărut în contextul mai multor incidente recente privind încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova.

Pe 30 septembrie, Ministerul Apărării a raportat mai multe survolări neautorizate ale spațiului aerian național, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Pe 1 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest. Potrivit MAE, trei drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova, iar două dintre acestea au căzut și au explodat pe teritoriul țării. MAE a precizat că, în ultimele șapte zile, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de opt ori.

Autoritățile de la Chișinău au calificat incidentele drept o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și au condamnat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.