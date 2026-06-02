Redacția Zona de Securitate a obținut certificatul Agenției Naționale pentru Prevenirea Corupției din Ucraina (ANPC) privind verificarea declarației deputatului Consiliului Regional Odesa, Serghei Filonov, suspectat de declararea unor informații false. Filonov este ginerele așa-numitului prim-ministru al regiunii transnistrene, Alexandr Rosenberg.

Potrivit documentului ANPC, verificarea a vizat declarația anuală a lui Filonov pentru 2024. Agenția a stabilit că deputatul a indicat informații false în valoare totală de 60,3 milioane de grivne.

Principalul bloc de încălcări vizează obligațiile financiare. Potrivit ANPC, Filonov nu a indicat sau a indicat în mod eronat obligații față de mai multe persoane, în valoare totală de 58,4 milioane de grivne.

De asemenea, deputatul nu a indicat apartamentul soției sale din Odesa, evaluat la 1,5 milioane de grivne, și automobilul JINLING JLA-13-1, fabricat în 2014, evaluat la 34,6 mii de grivne.

Filonov nu a declarat nici drepturile corporative în mai multe companii în care era beneficiar efectiv final.

O altă neconcordanță vizează un cadou primit de la complexul sportiv și de concerte „Palatul Sporturilor din Odesa”: în declarație a fost indicată suma de 189,8 mii de grivne, în timp ce suma reală, potrivit ANPC, a fost de 141,8 mii de grivne.

Anterior, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a anunțat că deputatul Consiliului Regional Odesa este suspectat de comiterea unei infracțiuni prevăzute de partea 2 a articolului 366-2 din Codul penal al Ucrainei.

Filonov este deputat în exercițiu al Consiliului Regional Odesa. El a fost ales pe listele partidului prorus „Platforma de Opoziție — Pentru Viață”, asociat cu Viktor Medvedciuk. După începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, activitatea partidului a fost interzisă.