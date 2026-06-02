Adunarea Populară a Găgăuziei a rămas fără președinte interimar: Nicolae Ormanji și-a anunțat demisia

Nicolae Ormanji și-a anunțat demisia din funcția de președinte interimar al Adunării Populare, scrie Nokta. „Am profitat de toate ocaziile pentru a organiza alegeri, deoarece ne confruntăm cu o criză juridică și este necesar să legalizăm cea de-a 8-a legislatură pentru a putea funcționa”, a declarat acesta.

Ormanji a afirmat că comisia de lucru a elaborat un proiect de hotărâre privind soluționarea contradicțiilor dintre codurile electorale ale Autonomiei Gagauze și ale R.Moldova. La acest lucru, potrivit lui, au contribuit reprezentanții UE și ai Turciei. Cu toate acestea, în final, hotărârea nu a putut fi adoptată din cauza lipsei cvorumului — la ședința Adunării Populare au participat doar 13 deputați din 33.

„Salvarea competențelor noastre (ale Gagauziei, n.r.) se afla în această hotărâre. Nu cedăm competențele, așa cum spun unii „patrioți”, ci, dimpotrivă, le păstrăm”, spune Ormanji, răspunzând susținătorilor lui Ilan Șor, care consideră regulamentul ca fiind o renunțare la competențele autonomiei.

În opinia deputatului, alegerile vor fi organizate de CEC-ul Moldovei. El a explicat că Adunarea Populară nu va putea stabili data alegerilor până când nu va forma un organism electoral care să se ocupe de organizarea procesului electoral. „Am căzut deja de două ori în aceeași capcană”, a remarcat Ormanji.

Pe 2 iunie, la Comrat, a avut loc o ședință extraordinară a Adunării Populare din Gagauzia, în cadrul căreia deputații trebuiau să aprobe un singur document — proiectul de regulament provizoriu pentru organizarea alegerilor regionale din 2026. Acest lucru ar fi contribuit la deblocarea alegerilor din Gagauzia. Cu toate acestea, majoritatea deputaților nu s-au prezentat la ședință, iar în locul votului în sala Adunării Populare a izbucnit o altercație la care au participat șeful interimar al administrației, Ilie Uzun, și cei 13 deputați prezenți.

Proiectul de regulament provizoriu pentru organizarea alegerilor regionale din 2026 este rezultatul negocierilor dintre Comrat și Chișinău. Acesta introduce o denumire dublă pentru comisia electorală, o condiție de rezidență de un an pentru alegători și menține cele 35 de circumscripții uninominale. Data alegerilor nu a fost încă stabilită — mai întâi, deputații trebuie să aprobe regulamentul, notează Nokta.