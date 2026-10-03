Ziua Națională a Vinului: R. Moldova țintește un record Guinness pentru „cea mai mare viță-de-vie umană” din lume

Astăzi, la ora 13.00, în PMAN, participanții la Ziua Națională a Vinului vor forma o viță-de-vie umană, încercând să stabilească un record mondial Guiness. Potrivit organizatorilor, ar fi prima tentativă de acest fel înregistrată în lume. La formarea viței-de-vie umane urmează să participe reprezentanți ai mai multor instituții și organizații din sectorul vitivinicol.

În ajunul evenimentului, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, declara pentru presă că după 25 de ediții, Ziua Națională a Vinului înseamnă mai mult decât celebrarea vinului. „E o ocazie de a arăta evoluția unui sector reprezentativ pentru R. Moldova, rezultatele obținute de-a lungul anilor și, mai ales, de a pune în valoare oamenii care contribuie la dezvoltarea și promovarea vinului moldovenesc.

Participanții, 740 la număr, sunt repartizați în funcție de elementele reprezentării – trunchi, rădăcini, ramuri, frunze, ciorchini de struguri și cârcei. La repetițiile din ajun au fost exersate traseul și sincronizarea necesare pentru ca, privită de la înălțime, formația să reproducă imaginea schiței aprobate din timp.

Potrivit lui Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, această acțiune este menită să promoveze R. Moldova și Vinul Moldovei la nivel internațional. „Vița-de-vie este parte din identitatea noastră, iar faptul că ea va fi construită chiar de oameni subliniază sloganul ediției aniversare «Vinul care ne unește»”, a spus Iamandi.

Tentativa va fi evaluată în baza a peste 30 de criterii tehnice: reproducerea exactă a schiței aprobate, numărul participanților, forma și dimensiunile reprezentării, respectarea culorilor și a tipului de îmbrăcăminte, poziționarea corectă a fiecărui participant.

Totodată, organizatorii vor utiliza o aplicație pentru înregistrarea și monitorizarea participanților. După ocuparea tuturor pozițiilor, numărul acestora va fi verificat inclusiv fizic de adjudecătorul oficial al Guinness World Records.

Cei 740 de participanți vor trebui să rămână nemișcați aproximativ 10–15 minute, timp în care vor fi realizate verificările, fotografia oficială și filmarea aeriană cu drona. Rezultatul tentativei va fi anunțat pe loc, după încheierea procedurii de evaluare.