Zelensky a mulțumit României și președintelui Iohannis, pentru ajutorul militar în războiul cu Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelesky, a adresat un mesaj de mulțumire României și președintelui Klaus Iohannis pentru contribuția semnificativă la capacitățile de apărare ale țării sale, atacată de Rusia.

„Îi sunt recunoscător lui Klaus Iohannis pentru sprijinirea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Simțim sprijinul politic și de apărare al partenerilor noștri”, a subliniat Zelensky, în mesaul său pe Twitter.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to @KlausIohannis for supporting Ukraine’s membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners.🇷🇴🤝🇺🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022

România a anunțat duminică, 27 februarie, că va trimite ajutor militar Ucrainei.

„România se alătură partenerilor săi în susţinerea noilor sancţiuni pentru a întări şi mai mult răspunsul nostru comun la invazia Rusiei în Ucraina. Un sprijin suplimentar militar şi umanitar urmează să fie trimis Ucrainei”, a scris președintele Klaus Iohannis, pe Twitter.

Romania joins its partners in supporting new sanctions to strengthen even more our common response to Russia’s invasion of Ukraine. Additional 🇷🇴 humanitarian and military support is to be sent to Ukraine 🇺🇦 @ZelenskyyUa #StandWithUkraine — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 27, 2022

Și ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a discutat astăzi cu omologul său român, Bogdan Aurescu, menționând că „România își intensifică sprijinul militar și umanitar pentru Ucraina, care se apără de invazia rusă. Suntem recunoscători României pentru acest ajutor valoros și pentru că am avut grijă de cetățenii noștri care fug de războiul lui Putin”.

Call with my Romanian friend and colleague @BogdanAurescu. Romania is stepping up its military and humanitarian support to Ukraine which defends itself from Russian invasion. Grateful to Romania for this valuable help, and for taking care of our citizens fleeing Putin’s war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2022

Valoarea elementelor de muniție și a celor 2.000 de căști de protecție balistică și 2.000 de veste antiglonț cu nivel de protecție III-IV care vor fi donate armatei ucrainene se situează în jurul sumei de două milioane de euro, scria g4media.

Transferul de echipamente constituie un element de sprijin logistic necesar eforturilor Ucrainei de respingere a agresiunii Federației Ruse, declanșată asupra teritoriului ucrainean în data de 24 februarie. Transmiterea acestor materiale către Guvernul Ucrainean se circumscrie efortului general care se realizează de către statele membre ale NATO și UE pentru sprijinirea Ucrainei în acțiunile de apărare a teritoriului propriu, a independenței și integrității statului împotriva agresiunii armatei Federației Ruse, au mai precizat autoritățile române, potrivit sursei citate.

