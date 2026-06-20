Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a calificat forțele armate ale țării sale drept practic a „doua cea mai puternică armată a NATO”, relatează publicația ONLINE.UA.

„Ucraina și-a dovedit capacitatea de a rezista agresiunii ruse și este un partener important pentru țările NATO”, a afirmat liderul ucrainean într-o întâlnire cu presa, adăugând că „NATO are nevoie de noi”.

Zelenski a adăugat că acest fapt este deja recunoscut de către toți șefii de stat din NATO.

Argumentul lui Zelenski nu este că Ucraina are efectiv a doua cea mai mare armată din NATO, ci că experiența de război și capacitatea de luptă a armatei ucrainene o fac, de facto, una dintre cele mai puternice forțe ale Alianței.

„Armata ucraineană s-a dovedit a fi mai mult decât capabilă să se opună forțelor armate ruse – considerate pe scară largă a doua cea mai puternică armată din lume – în apărarea împotriva invaziei Moscovei”, conform președintelui ucrainean.



Ucraina nu este membră a Alianței Nord-Atlantice, a cărei cea mai puternică armată este cea a SUA. Unul dintre obiectivele declarate ale Moscovei în război este să împiedice aderarea Kievului la alianța militară occidentală, așa cum este prevăzut în Constituția Ucrainei.

De când SUA încearcă să medieze conflictul, discuțiile despre posibila aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică au fost puse pe pauză, notează ONLINE.UA.

La sfârșitul anului 2025, Statele Unite au discutat un plan de încheiere a războiului, care, în special, prevedea drept una din condiții solicitarea Rusiei ca Ucraina să renunțe la aspirația de a adera la NATO.

Atunci, președintele Volodimir Zelenski, a declarat că Kievul nu este de acord cu această condiție. Potrivit acestuia, decizia privind aderarea Ucrainei la Alianță ar trebui luată doar de țările NATO, nu de Rusia.

În același timp, președintele american, Donald Trump, declarase că Ucraina „nu a avut niciodată vreo șansă” să adere la NATO.

