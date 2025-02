Zelenski l-a numit pe Putin „criminal și terorist”: „A încălcat înțelegerea de încetare a focului de 25 de ori”

Vladimir Zelenski a declarat în timpul întâlnirii cu Donald Trump la Casa Albă că este imposibil să se ajungă la un compromis cu Vladimir Putin. Potrivit Meduza, el l-a numit pe Putin „criminal și terorist” și i-a spus lui Trump că „nu ar trebui să existe niciun compromis cu un criminal”.

Zelenski a adus cu el fotografii imprimate pentru a i le arăta lui Trump. Potrivit RBC-Ucraina, acestea sunt fotografii ale militarilor ucraineni după întoarcerea din captivitatea rusă.

În replică, Trump a spus că, dacă părțile încheie un acord de pace, războiul se va încheia. „Rusia nu va dori să se întoarcă (la război, n.r.), nimeni nu va dori să se întoarcă”, a spus Trump.

În timpul întâlnirii, președintele american a declarat că Washingtonul a „început să elaboreze parametrii unui acord” pentru a pune capăt războiului Rusia-Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump s-au întâlnit la Casa Albă, pentru a semna acordul privind extragerea metalelor de pământuri rare și a altor minerale ucrainene. În cadrul intrevederii, s-a iscat o dispută între Volodimir Zelenski, vicepreședintele american JD Vance și Donald Trump.

