Zelenski i-a transmis lui Putin că este gata să discute problema teritoriilor în cadrul unei întâlniri față în față

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, că este gata să discute problema teritoriilor în cadrul unei întâlniri directe. Despre acest lucru a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, pentru publicația Helsingin Sanomat, scrie Meduza.

Poziția lui Zelenski i-a fost transmisă lui Putin de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de premierul Norvegiei, Jonas Støre, în timpul convorbirii telefonice care a avut loc pe 27 octombrie.

Potrivit lui Sîbiha, apelul, inițiat de partea europeană, a fost coordonat cu Kievul. Scopul principal al acestuia a fost transmiterea unui mesaj din partea Ucrainei.

Pe lângă propunerea unei întâlniri directe între lideri, partea ucraineană a subliniat și necesitatea încetării focului.

„Ne dorim această întâlnire și suntem pregătiți pentru ea. Cel mai probabil, doar o întâlnire între Zelenski și Putin poate aduce o nouă dimensiune negocierilor. Zelenski este gata să discute cele mai dificile și sensibile chestiuni, inclusiv problema teritorială”, a declarat Sîbiha.

Anterior, reprezentanții Cancelariei lui Stubb au declarat că scopul convorbirii a fost „transmiterea directă către președintele Putin a poziției Ucrainei cu privire la viitoarele negocieri de pace de la Abu Dhabi”. La Helsinki nu au fost oferite detalii suplimentare.

Convorbirea dintre Putin, Stubb și Støre a fost primul contact al președintelui rus cu lideri europeni care susțin Ucraina din iulie 2025, când acesta a discutat cu președintele Franței, Emmanuel Macron.