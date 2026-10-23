Zelenski, despre ocuparea Crimeii: „Dacă ar fi fost un ordin să ne apărăm țara, nu se ajungea la război pe scară largă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, consideră că dacă în 2014, atunci când Rusia a ocupat teritoriul Crimeii, autoritățile de la Kiev veneau cu un răspuns mai dur, nu se ajungea la războiul pe scară largă care a început în 2022 și durează mai bine de patru ani. Declarațiile au fost făcute de liderul ucrainean într-un interviu publicat pe 22 octombrie, pe canalul de YouTube The Diary of a CEO.

„În 2014 noi pur și simplu nu puteam crede că în realitate are loc o ocupare pe scară largă. Războiul într-adevăr a început cu ocuparea Crimeii, este adevărat. Pur și simplu a fost o ocupație lentă, nu prea semăna cu un război. De ce? Pentru că atunci Ucraina nu dădea un răspuns potrivit. Când au ocupat Crimeea desigur că acolo au fost împușcături, dar foarte mult timp Rusia nu recunoștea că aceștia erau oamenii ei. Ei arătau ca simpli civili, ei chiar au fost porecliți atunci „oamenii mici și verzi”. Așa erau numiți pentru că oamenii nu înțelegeau ce uniformă purtau. Erau niște persoane cu arme pe peninsulă.

Și problema este că autoritățile ucrainene nu au dat ordine clare că trebuie să ne apărăm țara, că cineva ne-a încălcat granițele cu arme în mâini și vă ocupă treptat Crimeea. Așa că a fost ca o ocupare lentă. Privind acum în urmă, nici în 2014, nici în 2015, ci anume azi înțelegi că războiul într-adevăr s-a început atunci. Greșeala noastră a fost că nu i-am alungat de acolo. Dacă ar fi fost un ordin să ne apărăm țara, sunt sigur că nu se ajungea la războiul pe scară largă pe care îl avem astăzi. Cel puțin așa cred eu”, a declarat liderul de la Kiev.