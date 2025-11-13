Zelenski, despre cazul de corupție în care e vizat și partenerul lui: „Președintele unei țări aflate în stare de război nu poate avea prieteni”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat cazul de corupție în care este vizat și partenerul lui, Timur Mindici. Șeful statului vecin a declarat într-un interviu televizat pentru Bloomberg că nu a comunicat cu omul de afaceri de la începutul anchetei privind corupția din sectorul energetic, potrivit BBC.

„Cel mai important lucru este condamnarea vinovaților. Președintele unei țări aflate în stare de război nu poate avea prieteni”, citează Zelenski.

Potrivit președintelui Ucrainei, în acest caz sunt implicați „oameni de afaceri și unii membri ai guvernului”.

„În primul rând, miniștrii poartă responsabilitatea politică, iar apoi, în funcție de rezultatele anchetei și de deciziile instanței, și alte responsabilități”, a adăugat el.

Volodimir Zelenski, a semnat un decret care impune sancțiuni împotriva oamenilor de afaceri Timur Mindici și Alexander Zuckerman. Amândoi sunt implicați în ancheta privind corupția din cadrul companiei „Energoatom” – operatorul centralelor nucleare din Ucraina, notează Meduza.

Mindici este un apropiat al președintelui ucrainean și coproprietar al studioului „Kvartal 95”.

El și Zuckerman au părăsit Ucraina cu puțin timp înainte de perchezițiile efectuate la „Energoatom”.

Percheziții în Ucraina, pe un caz de corupție în sectorul energetic

Luni, 10 noiembrie, anchetatorii din Ucraina au efectuat percheziții la scară largă în legătură cu corupția din sectorul energetic, potrivit Biroului Național Anticorupție.

„15 luni de muncă și 1000 de ore de înregistrări audio. Au fost documentate activitățile unei organizații criminale de nivel înalt. Membrii acesteia au construit o schemă de corupție la scară largă pentru a influența întreprinderile strategice din sectorul public, în special SA „NAEK „Energoatom”, scria Biroul Național Anticorupție.

Presa din Ucraina a scris că printre ce vizați au fost Timur Mindici, ministrul ucrainean al Justiției, Herman Halușcenko, care a fost ministru al Energiei între 2021 și 2025.

Ce arată înregistrările audio

Biroul Național Anticorupție a publicat mai multe înregistrări audio, fiind dezvăluie voci identificate drept „Roket” și „Tenor” care complotau pentru a face presiuni asupra contractorilor. Conform surselor Kyiv Independent, „Roket” este Ihor Mîroniuk, fost consilier al ministrului Energiei de atunci, Halușcenko, iar „Tenor” este Dmîtro Basov, fost procuror și fost șef al departamentului de securitate fizică al Energoatom.

Anterior, Măroniuk a fost și consilier al fostului parlamentar ucrainean fugar Andrii Derkach, care este senator rus din 2024. Potrivit Biroul Național Anticorupție, cei implicați au spălat aproximativ 100 de milioane de dolari, folosind un birou din Kiev deținut de familia Derkach.

Kyiv Independent scrie că Mîroniuk și Basov „au preluat efectiv controlul asupra tuturor achizițiilor companiei”. Înregistrările audio îl surprind pe „Roket” numind structurile de protecție pentru instalațiile energetice o „risipă de bani”.

Demisiile ce au urmat

La două zile după percheziții, ministrul ucrainean al Justiției, Herman Halușcenko, a fost suspendat din funcția de ministru. Totuși, el nu a fost încă pus oficial sub acuzare.

„Sunt întru totul de acord: trebuie luată mai întâi o decizie politică și abia apoi ar trebui să ne ocupăm de toate detaliile. Nu mă agăț de funcția de ministru și nu mă voi agăța de ea. Cred că suspendarea pe durata anchetei este o acțiune civilizată și corectă. Mă voi apăra în domeniul juridic și îmi voi demonstra poziția”, a scris Halușcenko.

În aceeași zi, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut demisia și ministrei Energiei, transmite G4Media.

„Ministrul justiţiei şi ministrul energiei nu pot rămâne în posturile lor”, a indicat Zelenski într-un mesaj pe reţelele de socializare, adăugând că i-a cerut şefei guvernului, Iullia Svîrîdenko, să se asigure „că aceşti miniştri îşi prezintă demisiile”.

Între timp, ministra Energiei, Svitlana Hrinciuk, a anunţat că şi-a înaintat demisia. Dar aceasta a adăugat că nu se consideră vinovată şi că nu a comis nicio ilegalitate.