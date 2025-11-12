Zelenski a cerut și demiterea ministrei Energiei după scandalul de corupție din domeniul energiei nucleare

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri, 12 noiembrie, demisia și ministrei Energiei, în urma scandalului de corupţie legat de sectorul energetic, transmite G4Media.

„Ministrul justiţiei şi ministrul energiei nu pot rămâne în posturile lor”, a indicat Zelenski într-un mesaj pe reţelele de socializare, adăugând că i-a cerut şefei guvernului, Iullia Svîrîdenko, să se asigure „că aceşti miniştri îşi prezintă demisiile”.

Între timp, ministra Energiei, Svitlana Hrinciuk, a anunţat că şi-a înaintat demisia. Dar aceasta a adăugat că nu se consideră vinovată şi că nu a comis nicio ilegalitate.

În acest scandal de corupţie este implicat un apropiat al lui Zelenski, Timur Mindici, în timp ce acuzaţiile de folosire a sistemului judiciar pentru intimidarea opozanţilor aruncă o umbră nefastă asupra preşedintelui ucrainean, la aproape patru ani de la începutul războiului cu Rusia.

Ministrul Justiţiei, Gherman Galuşcenko, a fost suspendat tot miercuri din funcţie pentru presupusa sa implicare într-o afacere privind deturnarea a 100 de milioane de dolari din sectorul energetic, operaţiune orchestrată, potrivit anchetatorilor, de respectivul apropiat al lui Zelenski.

Potrivit Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU), gruparea „a pus la cale o schemă majoră de corupție pentru a controla întreprinderi cheie de stat”, inclusiv Energoatom, agenția de energie nucleară deținută de stat.

NABU a publicat mai multe înregistrări audi, fiind dezvăluie voci identificate drept „Roket” și „Tenor” care complotau pentru a face presiuni asupra contractorilor, a declarat agenția. Conform surselor Kyiv Independent, „Roket” este Ihor Myroniuk, fost consilier al ministrului Energiei de atunci, Halushchenko, iar „Tenor” este Dmytro Basov, fost procuror și fost șef al departamentului de securitate fizică al Energoatom.

Anterior, Myroniuk a fost și consilier al fostului parlamentar ucrainean fugar Andrii Derkach, care este senator rus din 2024. Potrivit NABU, cei implicați au spălat aproximativ 100 de milioane de dolari, folosind un birou din Kiev deținut de familia Derkach.

Sursa citată scrie că Myroniuk și Basov „au preluat efectiv controlul asupra tuturor achizițiilor companiei”. Înregistrările audio îl surprind pe „Roket” numind structurile de protecție pentru instalațiile energetice o „risipă de bani”.

Potrivit surselor din forțele de ordine ale Kyiv Independent, NABU a efectuat percheziții la Kiev în spații legate de Mindici pe 10 noiembrie, dar acesta a fost informat și fugise înainte de a avea loc perchezițiile.

„Orice acțiuni eficiente împotriva corupției sunt foarte necesare. Inevitabilitatea pedepsei este necesară”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, fără a-l numi pe Mindici sau pe alte persoane implicate.

Timur Mindici este coproprietarul Kvartal 95, o companie de producție fondată de președintele ucrainean.

Alte șase persoane presupuse implicate în schemă au fost, de asemenea, acuzate în același caz, în timp ce cinci au fost reținute, potrivit agenției.

O anchetă de 15 luni și 1000 de ore de interceptări au dus la 70 de raiduri, potrivit agenției ucrainene anticorupție. Biroul Anticorupție a raportat că grupul colecta mită de la contractorii Energoatom, în valoare de 10-15% din valoarea fiecărui contract.

„De fapt, managementul unei întreprinderi strategice cu venituri anuale de peste 200 de miliarde de grivne (4,7 miliarde de dolari) nu a fost realizat de oficiali, ci de persoane din afară care nu aveau nicio autoritate formală”, a declarat NABU într-un comunicat.

Potrivit agenției, proiectul a implicat 4 miliarde de grivne (95 de milioane de dolari) pentru protejarea stațiilor de transformare. Cei doi au discutat despre faptul că au câștigat doar 90.000 de grivne sau dolari dintr-un contract anterior de 3 miliarde de grivne (71 de milioane de dolari) și au decis să aștepte o tranzacție mai profitabilă, în timp ce Rusia începuse deja să vizeze infrastructura energetică a Ucrainei în septembrie.

Înregistrările publicate de NABU îi menționează, de asemenea, pe „Karlson” și „Profesor”. Potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine din Kyiv Independent, „Karlson” este Mindici, liderul grupării criminale, iar „Profesor” este Halushchenko.



