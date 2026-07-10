Zelenski: China a avertizat Rusia să nu folosească armele nucleare împotriva Ucrainei

China a avertizat Rusia să nu folosească armele nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului său, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a spus că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni, în cadrul summitului NATO de la Ankara, unde au discutat despre „rolul Chinei în încheierea războiului din Ucraina”. Zelenski a adăugat că a abordat subiectul și în discuția cu președintele american Donald Trump, însă a preferat să păstreze conținutul conversației confidențial, scrie Politico.

„Cred că ați auzit astfel de voci în mass-media rusă: «Ce-ar fi dacă am răspunde la atacurile ucrainene cu arme nucleare?» Și mi se pare că aceasta a fost prima dată când China a răspuns direct, într-o formă de ultimatum, că nu se poate pune în niciun fel problema utilizării armelor nucleare”, a spus Zelenski.

Rusia a desfășurat un exercițiu militar nuclear în Belarus în luna mai, însă președintele Vladimir Putin s-a abținut până acum să emită amenințări nucleare directe la adresa Kievului. În pofida presiunilor venite din partea unor politicieni ruși, Vladimir Putin a susținut că atacurile Ucrainei nu provoacă suficiente pagube pentru a justifica un astfel de răspuns din partea Moscovei.

Luna trecută, un deputat din Sankt Petersburg, Viktor Perov, și-a îndemnat colegii să îi ceară lui Vladimir Putin să atace Ucraina cu arme nucleare.