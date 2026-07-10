FOTO MAN a afișat un banner „Jos PAS” pe clădirea Parlamentului. Reacția partidului de guvernare

Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a arborat pe clădirea Parlamentului un banner pe care scrie „Jos PAS” vineri, 10 iulie. Acțiunea a fost prezentată de deputatul Gaik Vartanian drept un protest. Reprezentanții PAS spun că „așa trebuie să fie într-o democrație”.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, MAN scrie că bannerul a fost instalat „în semn de protest față de situația gravă din Republica Moldova și în contextul consultărilor privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru”.

„Această acțiune este simbolică în ziua de consultări care sunt de bifă, mimate. (…) Vrem ca PAS să-și asume pe deplin responsabilitatea pentru guvernare, nu să aducă din exterior persoane care să conducă pentru câteva luni, să promoveze reforme nepopulare și apoi să plece. Dacă au majoritate, să guverneze și să răspundă politic pentru toate deciziile”, a declarat parlamentarul Gaik Vartanean.

În același context, au protestat și deputații din Partidul „Democrația Acasă”, care s-au dus cu o plăcintă la Președinție.

„Oricine are dreptul să protesteze. Așa trebuie să fie într-o democrație”, au declarat reprezentanții partidului de guvernământ.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova. Cinci dintre fracțiuni urmau să se întâlnească cu Maia Sandu pe 10 iulie, iar fracțiunea PAS – pe 11 iulie. Totuși, fracțiunile parlamentare au anunțat că vor boicota consultările.

Vineri, 10 iulie, fracțiunea PAS a anunțat că îl va înainta la consultările de sâmbătă, 11 iulie, pe antreprenorul Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului, Igor Grosu, liderul formațiunii politice.