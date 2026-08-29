Vremea în R. Moldova, sâmbătă, 29 august

Sâmbătă, 29 august, vremea va fi predominant noroasă în toate regiunile țării. Vântul va sufla din sud-est, cu o viteză de aproximativ 27 km/h, iar umiditatea aerului va fi de circa 65% în toate cele trei regiuni.

În nordul țării, cerul va fi noros, iar temperatura maximă va ajunge la 25°C.

În regiunea centrală, vremea va fi predominant noroasă, cu temperaturi de până la 29°C.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în sudul țării, unde termometrele vor indica până la 30°C. Cerul va fi noros,