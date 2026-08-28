R. Moldova și Ucraina au decis ca volumul de apă deversat în Nistru să fie redus pentru următoarele două săptămâni

În următoarele două săptămâni, din lacul Novodnistrovsk va fi deversat în Nistru un debit de 60 m³/s, după ce partea ucraineană a solicitat inițial 50 m³/s. Autoritățile anunță că decizia a fost luată în urma discuțiilor din 27 august cu delegația ucraineană condusă de președintele Volodimir Zelenski.



Autoritățile R. Moldova au abordat, în cadrul discuțiilor din 27 august cu delegația ucraineană condusă de președintele Volodimir Zelenski, situația debitului de apă din Nistru, esențial pentru alimentarea cu apă a municipiului Chișinău și a mai multor localități din țară.

„Situația este complicată și pentru Ucraina. Din cauza secetei și a lipsei precipitațiilor, nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk, care în mod obișnuit se situează în jurul cotei de 123 de metri, se apropie de 112 metri – un nivel critic”, potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici.

În ultimele zece zile, afluxul mediu de apă în lac a fost de doar 23 m³/s, în timp ce debitul deversat în Nistru a fost menținut la 75 m³/s, conform înțelegerii R. Moldova cu partenerii ucraineni.

„Această diferență pune o presiune tot mai mare asupra rezervelor de apă și creează riscuri atât pentru alimentarea cu apă a unor orașe din Ucraina, cât și pentru funcționarea centralei de la Novodnistrovsk”, informează autoritățile.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a menționat că discuțiile au vizat și securitatea energetică.

„Atunci când este necesar, R. Moldova își acoperă deficitul de energie de pe piețele regionale, optând de fiecare dată pentru cele mai avantajoase surse disponibile. În ultimele zile, aproximativ 10-20% din necesarul nostru de energie electrică a fost acoperit prin importuri din Ucraina.

Președintele Zelenski ne-a asigurat că Ucraina va căuta soluții pentru ca locuitorii R. Moldova să nu fie afectați”, se arată în mesaj.

Vineri, 28 august, în cadrul ședinței Comisiei Nistrene, țările au ajuns la un compromis.

„Ucraina propusese inițial reducerea debitului la 50 m³/s. Am convenit ca, în următoarele două săptămâni, acesta să fie menținut la 60 m³/s.

Este o situație în care ambele țări se confruntă cu constrângeri reale. Tocmai de aceea contează relația pe care o avem cu Ucraina: putem discuta deschis despre probleme, putem ține cont de nevoile fiecărei părți și putem găsi soluții echilibrate, care să protejeze cât mai bine oamenii din ambele țări”, comunică Dumitru Ciorici.

Autoritățile au declarat că rămân în contact permanent cu partea ucraineană, monitorizează atent evoluția situației hidrologice și meteorologice și, în funcție de acestea, vor lua deciziile ulterioare.