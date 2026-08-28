Protestele din educație și știință planificate pentru 1 septembrie, suspendate. FSEȘ anunță negocieri cu autoritățile și spune că ar putea relua acțiunile

Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) a anunțat vineri, 28 august, suspendarea acțiunilor de protest planificate pentru 1 septembrie. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu organizațiile sindicale afiliate și în contextul angajamentului Guvernului privind majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar, inclusiv din educație, începând cu 1 ianuarie 2027. Sindicaliștii spun însă că suspendarea protestelor nu înseamnă renunțarea la revendicări.

Potrivit FSEȘ, decizia a fost luată la ședința lărgită a Biroului Executiv al Federației, la care au participat lideri sindicali din teritoriu, iar hotărârea a fost adoptată în urma consultării organizațiilor sindicale afiliate și a votului exprimat de majoritatea membrilor.

FSEȘ susține că acțiunea de protest din 19 august a transmis autorităților mesajul că problemele salariale din domeniul educației și științei trebuie soluționate.

„Decizia vine în urma acțiunii de protest din 19 august 2026 și a ecoului provocat de această acțiune, prin care angajații din Educație și Știință au transmis un mesaj ferm: salariile din ramură trebuie majorate, iar problemele salariale nu mai pot fi amânate. Un argument important pentru suspendarea protestelor îl constituie angajamentul exprimat de Prim-ministru privind majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar, inclusiv din educație, începând cu 1 ianuarie 2027”, se arată în comunicatul FSEȘ.

Primele negocieri, pe 1 septembrie

Potrivit federației, negocierile dintre reprezentanții sindicali și autorități urmează să înceapă la 1 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură FSEȘ-MEC. La ședință urmează să participe și prim-ministrul Vasile Tofan.

Federația susține că va urmări modul în care autoritățile își respectă angajamentele și va insista ca discuțiile cu Ministerul Educației și Cercetării și cu celelalte instituții responsabile să se desfășoare transparent și să ducă la soluții concrete.

„Pentru FSEȘ, este esențial ca angajamentele privind majorarea salariilor de la 1 ianuarie 2027 să fie transformate în decizii și măsuri concrete”, se menționează în comunicat.

Totodată, sindicaliștii precizează că suspendarea protestelor nu reprezintă renunțarea la revendicări.

FSEȘ a menționat că, dacă „angajamentele asumate nu vor fi respectate sau negocierile nu vor conduce la rezultate corespunzătoare așteptărilor legitime ale angajaților, Federația își rezervă dreptul de a reveni la acțiuni sindicale mai ferme”.

Anterior, pe 19 august, profesorii și angajații din domeniul educației au protestat în Piața Marii Adunări Naționale, cerând majorarea salariilor și respectarea angajamentelor asumate de autorități. În aceeași zi, autoritățile au organizat o conferință de presă în care au prezentat soluțiile pentru depășirea crizei.