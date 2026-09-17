Vreme caldă pentru mijloc de septembrie. Câte grade vor indica termometrele joi

Joi, 17 septembrie, vremea se menține caldă în R. Moldova. Meteorologii prognozează cer variabil, fără schimbări importante ale temperaturilor. În sudul țării, maximele vor ajunge până la 26°C.

Potrivit datelor Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor fi mai scăzute în nordul țării și vor crește treptat spre sud.

La Edineț, în nord, termometrele vor indica aproximativ 9°C pe timpul nopții, iar ziua temperatura va urca până la 22°C.

În centrul țării, la Hîncești, minima nocturnă va fi de aproximativ 12°C, în timp ce pe parcursul zilei sunt prognozate maxime de până la 25°C.

Cel mai cald va fi în sud, la Cahul, unde temperaturile vor oscila între 14°C noaptea și 26°C ziua.

La Chișinău, meteorologii prognozează o minimă de 14°C și o maximă de 25°C.

Totodată, până pe 18 septembrie se menține Codul roșu hidrologic, emis în legătură cu scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din țară.