LIVE Instituirea stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic, votată în Parlament după mai bine de 5 ore de discuții

Deputații se întrunesc în ședință la Parlament marți, 22 septembrie, pentru a dezbate proiectul privind propunerea declarării stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, la nivel național, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie.

UPDATE 19:52 Cu 54 de voturi pro și 20 de voturi contra, a fost susținut proiectul privind declararea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Alți 22 de deputați s-au abținut.

UPDATE 17:15 După aproape trei ore, deputații oferă în continuare întrebări premierului.

UPDATE 15:25 Prim-ministrul Vasile Tofan răspunde la întrebările deputaților în baza proiectului.

UPDATE 15:00 Premierul Vasile Tofan a venit în Parlament pentru a cere instituirea stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic. Discursul premierului:



„Guvernul vine astăzi în Parlament cu propunerea de a declara, pentru 60 de zile, starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, începând cu 26 septembrie. Înțeleg cât de importantă este această decizie și câtă responsabilitate pune pe Parlament și pe Guvern. Tocmai de aceea vreau să explic foarte direct de ce credem că, în contextul actual, este decizia corectă.

(…) Problema este că intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri mari care se suprapun în același timp. Avem, practic, o furtună perfectă.

(…) De mai bine de jumătate de an, criza din Ormuz perturbă una dintre cele mai importante rute de exporturi de hidrocarburi din lume ale lumii. Mai mult, Conducta East-West a Arabiei Saudite, prin care treceau 4–5 milioane de barili de petrol pe zi, a fost și ea avariată. Iar în Qatar, atacurile asupra Ras Laffan au scos din funcțiune circa 17% din capacitatea de export de gaz lichefiat din lume.

Gazul european TTF a ajuns în prima jumătate a lunii septembrie la aproximativ 84 de euro/MWh sau mai mult de 1000 de dolari per 1000 de metri cubi, ceea ce este cu 50% peste reperul folosit la calcularea actualului tarif deja mărit.

Avem contractat peste 90% din necesarul de gaz pentru iarnă. Asta este partea bună. Dar o mare parte din acest gaz este indexată la TTF – la prețul de piață care va fi la acel moment. Cu alte cuvinte, faptul că avem volumele contractate nu înseamnă că avem și prețul final fixat. Prețul va depinde de piață la momentul livrării – în noiembrie, decembrie sau ianuarie – când vor fi acele livrări.

Deci riscul nostru nu mai este doar dacă există gaz. Este la ce preț îl cumpărăm, cum finanțăm achizițiile și cum completăm stocurile înainte de iarnă.

Al doilea risc este motorina și, în general, carburanții. Rafinării și capacități de producție au fost avariate sau scoase din funcțiune atât în Orientul Mijlociu, cât și în Rusia – cunoașteți motivele. Exporturile de motorină din Orientul Mijlociu s-au redus puternic, iar prețurile internaționale au ajuns la niveluri record. Cotațiile motorinei au trecut de 1.650 de dolari în Bazinul Mediteranian pentru platts.

Noi am simțit deja această problemă în august. Stocurile de motorină ajunseseră la mai puțin de 4 zile, iar 109 benzinării raportau lipsa motorinei. Am intervenit. Astăzi avem aproximativ 10 zile de stoc, iar numărul stațiilor cu probleme a scăzut de la 109 la 8.

Asta ne arată două lucruri. Primul: că riscul este real. Al doilea: că, atunci când statul are instrumentele necesare și intervine la timp, putem stabiliza situația.

Al treilea risc este apa. Seceta nu mai este doar o problemă pentru agricultură. A devenit o problemă de alimentare cu apă și de securitate energetică. Pe Nistru, în ultimele săptămâni, în acumularea de la Novodnistrovsk intră în medie aproximativ 22 m³ de apă pe secundă, în timp ce avem nevoie să menținem un debit de deversare de cel puțin 60 m³/s, iar în condiții normale debitul este de peste 100 m³/s.

Nu trebuie să fii hidrolog ca să înțelegi că această aritmetică nu poate continua la nesfârșit. Dacă intră 22 și ies 50, lacul va scade. Și exact asta se întâmplă creând riscuri tehnologice pentru Centrala electrică de acolo.

Problema nu este doar Nistrul. Debitele Dunării sunt și ele foarte scăzute. Asta reduce producția hidro în regiune și afectează inclusiv centralele pe Dunăre și centralele hidro și centrale nucleare. Cunoașteți că centrala nucleară Paks din Ungaria a funcționat temporar la circa 10% din capacitate, a avut probleme mari și Cernavodă și centrala hidroelectrică de pe Dunăre, asta scăzând și mai mult furnizarea de electricitate în zona noastră.

Mai puțină apă înseamnă mai puțină energie disponibilă exact când noi intrăm în lunile în care avem nevoie să importăm mai mult.”

Discursul integral AICI.

UPDATE 14:47 97 de deputați sunt prezenți la ședință.