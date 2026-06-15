Alexandru Vornicu a fost propus de PAS Chișinău la funcția de Primar al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027

Partidul Acțiune și Solidaritate Chișinău a propus luni, 15 iunie, înaintarea lui Alexandru Vornicu pentru funcția de președinte al Organizației Municipale Chișinău și și-a exprimat susținerea unanimă pentru candidatura sa la funcția de Primar General al municipiului Chișinău, la alegerile locale din 2027.

„Le mulțumesc colegilor pentru încredere. Este o responsabilitate foarte mare. Vreau să aduc în municipiul Chișinău ceea ce am construit la Stăuceni: fonduri europene, proiecte și o primărie deschisă pentru oameni. Chișinăuienii așteaptă un plan de dezvoltare serios și o administrare corectă”, a declarat Alexandru Vornicu, în prezent, primarul orașului Stăuceni.

Alexandru Vornicu are 37 de ani, este jurist și se află la al doilea mandat de primar al orașului Stăuceni, funcție în care a fost reales din primul tur în 2023.

Conform PAS, Vornicu a crescut bugetul localității de 4 ori, a atras fonduri europene și a transformat comuna Stăuceni în oraș.

La alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, Alexandru Vornicu a fost reales în funcția de primar al orașului Stăuceni din primul tur, cu peste 77% din voturi. Sub conducerea primarului Vornicu, Stăuceni a trecut la un model de administrație orientată spre cetățeni și modernizare urbană prin atragerea de fonduri externe. Regulile stricte pentru dezvoltatori au scos orașul Stăuceni din zona scandalurilor imobiliare și l-au transformat într-un șantier de dezvoltare structurală.

Potrivit partidului, Stăuceni a devenit oraș și a început implementarea mai multor proiecte.

„Peste 40 de milioane de lei pentru modernizarea primăriei și creșterea calității serviciilor pentru cetățeni, amenajarea terenurilor de joacă și a parcurilor, implementarea colectării selective a deșeurilor, peste 12 milioane de lei pentru infrastructura de management al situațiilor de urgență (proiectul Interreg România – RM), asfaltarea și reparația capitală a străzilor, reconstrucția rețelelor de canalizare, trecerea la tehnologie LED în iluminatul public pentru siguranța publică și economisiri substanțiale.”

PAS susține că Chișinăul are nevoie de un primar care va moderniza orașul din temelii