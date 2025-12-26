Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump în SUA. „Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou. Nu pierdem nicio zi”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat că se va întâlni în viitorul apropiat cu președintele SUA, Donald Trump, adăugând că „multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, relateză Kyiv Post. Zelenski a declarat că negociatorul-șef al delegației ucrainene, Rustem Umerov, l-a informat despre ultimele sale contacte cu partea americană.

Vizita lui Zelenski ar putea avea loc pe 28 decembrie, dacă totul merge conform planului, a declară sursele Kyiv Post. „Nu pierdem nicio zi”, a spus Zelenski. „Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump – în viitorul apropiat. Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”.

Kyiv Post scrie că „într-o schimbare calculată de la retorica din timpul războiului la logistica negocierilor”, președintele Volodimir Zelenski și-a folosit discursul de Crăciun pentru a prezenta mecanismele a ceea ce el a numit o „păce reală”, în timp ce surse diplomatice au declarat pentru Kyiv Post că se așteaptă ca acesta să călătorească în Florida în următoarele zile pentru discuții cu miză mare cu conducerea SUA.

Zelenski a vorbit anterior despre o convorbire cu trimisii prezidențiali americani Steve Witkoff și Jared Kushner, descriind discuția ca o analiză aprofundată a „formatelor, întâlnirilor și calendarului” necesare pentru a opri vărsarea de sânge. „Avem câteva idei noi”, a spus Zelenski.

După ce delegația Ucrainei s-a întors din Statele Unite ale Americii (SUA), Zelenski a raportat despre proiectele de lucru ale acordurilor deja existente și despre punctele pe care au reușit să le consolideze. Potrivit acestuia, Ucraina va menține statut nenuclear, data aderării la UE va avea o dată fixă, iar împărțirea teritoriilor încă rămâne cel mai dificil punct.

Planul de pace din 20 de puncte, propus de Zelenski