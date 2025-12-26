Un oficial ucrainean a dezvăluit ce țări sunt pregătite să trimită un contingent de menținere a păcii în Ucraina după încheierea războiului
Marea Britanie, Franța, Germania și Turcia sunt pregătite să trimită un contingent de menținere a păcii în Ucraina după încheierea războiului, a declarat Mihailo Podoliak, consilier al cabinetului președintelui ucrainean, într-un interviu acordat Novini Live.
„Se pune întrebarea: cine va finanța totul? Cine va fi prezent pentru a integra totul într-un singur sistem și cine va modera procesele de izolare a Rusiei? Și apoi se pune întrebarea dacă ar trebui să fie prezenți reprezentanți ai altor țări interesate de acest lucru, precum Marea Britanie”, a spus Podoliak.
Ca răspuns la întrebarea de clarificare din partea publicației Novini Live, ce țări sunt pregătite să trimită contingente pacificatoare, oficialul a răspuns: „Franța da, Germania da, iar Turcia, de asemenea, că este pregătită”, a răspuns Podoliak.
Sursa citată scrie că desfășurarea unui contingent european pentru a asigura securitatea Ucrainei după război a fost discutată de aliații occidentali ai Kievului încă din 2024, dar nu există un consens pe această temă. În urma unei întâlniri între diplomații americani și europeni și delegația ucraineană la Berlin, în perioada 15-16 decembrie, The New York Times a relatat că garanțiile de securitate elaborate prevăd desfășurarea forțelor europene pe teritoriul ucrainean.
Volodimir Zelenski a declarat că mai multe țări și-au asumat deja astfel de angajamente în mod privat. Aceste forțe ar trebui să aibă staționarea în vestul Ucrainei, departe de linia de armistițiu, pentru a servi drept factor de descurajare suplimentar împotriva oricărei viitoare agresiuni rusești. Bloomberg a relatat la sfârșitul lunii noiembrie, citând o declarație a secretarului britanic al Apărării, John Healey, că țara a stabilit ce unități militare va trimite în Ucraina. Sursa citată scrie că Rusia se opune categoric desfășurării de trupe NATO în Ucraina și o consideră inacceptabilă.
După ce delegația Ucrainei s-a întors din Statele Unite ale Americii (SUA), Zelenski a raportat despre proiectele de lucru ale acordurilor deja existente și despre punctele pe care au reușit să le consolideze, a scris RBK. Potrivit acestuia, Ucraina va menține statut nenuclear, data aderării la UE va avea o dată fixă, iar împărțirea teritoriilor încă rămâne cel mai dificil punct.
Planul de pace din 20 de puncte, propus de Zelenski
- Confirmarea suveranității Ucrainei.
- Acord de neagresiune între Rusia și Ucraina, cu monitorizare pe linia de contact.
- Garanții de securitate.
- Efectivele Forțelor Armate ale Ucrainei – 800 de mii de militari în timp de pace.
- SUA, NATO și Europa vor oferi Ucrainei garanții de securitate după modelul articolului 5. Dacă Federația Rusă va invada Ucraina, va urma un răspuns militar.
- Rusia își va consfinți politica de neagresiune față de Europa și Ucraina în toate legile necesare.
- Ucraina va deveni stat membru al UE într-un termen stabilit (dorim să fixăm data aderării).
- Pachet de dezvoltare globală.
- Vor fi create mai multe fonduri pentru rezolvarea problemelor de reconstrucție. Scopul – atragerea a 800 de miliarde de dolari.
- Ucraina va accelera procesul de încheiere a unui acord de liber schimb cu SUA.
- Statut nenuclear al Ucrainei.
- ZNPP (CNE Zaporojie). Nu există compromis. SUA propun o administrare comună în trei, cu americanii în calitate de manager principal. Propunerea de compromis a Ucrainei: SUA și Ucraina – 50 la 50.
- Programe educaționale în școli care să promoveze înțelegerea și toleranța față de diferite culturi, să elimine rasismul și prejudecățile.
- Teritoriile. Cel mai dificil punct. Una dintre variante – Federația Rusă se retrage din regiunile Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumî și Harkov. În regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson – „rămânem acolo unde suntem”. Federația Rusă vrea ca Ucraina să se retragă din regiunea Donețk; SUA propun un compromis – zonă economică liberă. Dacă nu va exista acord asupra variantei „rămânem acolo unde suntem”, atunci zona economică liberă poate fi acceptată doar prin referendum, iar în acest caz întregul document trebuie supus referendumului.
- Federația Rusă și Ucraina se obligă să nu schimbe prin forță înțelegerile.
- Rusia nu va împiedica Ucraina să folosească râul Nipru și Marea Neagră pentru activități comerciale. Zona de nisip Kinburn va fi demilitarizată.
- Schimb de prizonieri „toți pentru toți”, întoarcerea civililor, copiilor și deținuților politici.
- Ucraina trebuie să organizeze alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului.
- Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea lui va fi monitorizată de un Consiliu al Păcii condus de Trump.
- După ce toate părțile își vor da acordul asupra acestui document, va intra imediat în vigoare un armistițiu complet.