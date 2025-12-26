Marea Britanie, Franța, Germania și Turcia sunt pregătite să trimită un contingent de menținere a păcii în Ucraina după încheierea războiului, a declarat Mihailo Podoliak, consilier al cabinetului președintelui ucrainean, într-un interviu acordat Novini Live.

„Se pune întrebarea: cine va finanța totul? Cine va fi prezent pentru a integra totul într-un singur sistem și cine va modera procesele de izolare a Rusiei? Și apoi se pune întrebarea dacă ar trebui să fie prezenți reprezentanți ai altor țări interesate de acest lucru, precum Marea Britanie”, a spus Podoliak.

Ca răspuns la întrebarea de clarificare din partea publicației Novini Live, ce țări sunt pregătite să trimită contingente pacificatoare, oficialul a răspuns: „Franța da, Germania da, iar Turcia, de asemenea, că este pregătită”, a răspuns Podoliak.

Sursa citată scrie că desfășurarea unui contingent european pentru a asigura securitatea Ucrainei după război a fost discutată de aliații occidentali ai Kievului încă din 2024, dar nu există un consens pe această temă. În urma unei întâlniri între diplomații americani și europeni și delegația ucraineană la Berlin, în perioada 15-16 decembrie, The New York Times a relatat că garanțiile de securitate elaborate prevăd desfășurarea forțelor europene pe teritoriul ucrainean.

Volodimir Zelenski a declarat că mai multe țări și-au asumat deja astfel de angajamente în mod privat. Aceste forțe ar trebui să aibă staționarea în vestul Ucrainei, departe de linia de armistițiu, pentru a servi drept factor de descurajare suplimentar împotriva oricărei viitoare agresiuni rusești. Bloomberg a relatat la sfârșitul lunii noiembrie, citând o declarație a secretarului britanic al Apărării, John Healey, că țara a stabilit ce unități militare va trimite în Ucraina. Sursa citată scrie că Rusia se opune categoric desfășurării de trupe NATO în Ucraina și o consideră inacceptabilă.

După ce delegația Ucrainei s-a întors din Statele Unite ale Americii (SUA), Zelenski a raportat despre proiectele de lucru ale acordurilor deja existente și despre punctele pe care au reușit să le consolideze, a scris RBK. Potrivit acestuia, Ucraina va menține statut nenuclear, data aderării la UE va avea o dată fixă, iar împărțirea teritoriilor încă rămâne cel mai dificil punct.

Planul de pace din 20 de puncte, propus de Zelenski